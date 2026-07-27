تردد در محورهای منتهی به مهران روان است؛تصادف فوتی زائران نداشتیم

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب مرز مهران به عنوان نخستین گذرگاه زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: خوشبختانه تردد خودروها در محورهای پنجگانه و محور ایلام به مهران به صورت روان در جریان است و هیچ گونه ترافیک سنگین یا گره ترافیکی در سطح محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه تصادف فوتی مربوط به زائران در سطح استان رخ نداده است، افزود: تصادفات فوتی ثبت‌شده مربوط به رانندگان بومی در محورهای دهلران و برخی دیگر از مسیرها بوده و خوشبختانه زائران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت ترافیک در محدوده پارکینگ میدان اربعین، تصریح کرد: پلیس راه از ورود خودروها به این محدوده جلوگیری می‌کند تا ترافیک روان و بدون مشکل در این مسیر ادامه یابد و با این تدابیر، شاهد ترددی منظم و ایمن در مسیرهای منتهی به مرز مهران هستیم.

مظفری با تأکید بر اینکه بیشترین علت تصادفات در این ایام، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است، خاطرنشان کرد: رانندگان عزیز باید حتماً استراحت کافی داشته باشند و با چشمان خسته و خواب‌آلود رانندگی نکنند؛ همچنین توصیه می‌شود که سرعت مطمئنه و مجاز را رعایت کرده و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند تا سفری ایمن و همراه با آرامش برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان، گفت: پلیس راه با تمام توان، برای تأمین امنیت و نظم ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز مهران در آماده‌باش کامل است و امیدواریم با همکاری و همراهی همه، شاهد سفری بدون حادثه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.