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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۳

فروش اینترنتی دارو به کجا رسید +فیلم

فروش اینترنتی دارو به کجا رسید +فیلم

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در خصوص تازه ترین تصمیمات برای فروش اینترنتی دارو، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، بخشنامه ای از سوی سازمان غذا و دارو به داروخانه ها ابلاغ شد که در جریان فروش آنلاین دارو قرار بگیرند.

وی افزود: بعد از ابلاغ این بخشنامه، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، اولین کارگروه مشترک با حضور وزرای بهداشت و ارتباطات، تشکیل شد و روند اجرای بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: این کارگروه برای نوشتن دستورالعمل ها تشکیل شد و هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. بنابراین، فروش اینترنتی دارو، فعلا ممنوع است.

کد مطلب 6900821
حبیب احسنی پور

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