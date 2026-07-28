فروش اینترنتی دارو به کجا رسید +فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، بخشنامه ای از سوی سازمان غذا و دارو به داروخانه ها ابلاغ شد که در جریان فروش آنلاین دارو قرار بگیرند.

وی افزود: بعد از ابلاغ این بخشنامه، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، اولین کارگروه مشترک با حضور وزرای بهداشت و ارتباطات، تشکیل شد و روند اجرای بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: این کارگروه برای نوشتن دستورالعمل ها تشکیل شد و هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. بنابراین، فروش اینترنتی دارو، فعلا ممنوع است.