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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

ایمن‌سازی محور پرتردد خرم‌آباد - چگنی

ایمن‌سازی محور پرتردد خرم‌آباد - چگنی

خرم‌آباد - رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از ایمن‌سازی محور پرتردد خرم‌آباد - چگنی با نصب نیوجرسی در محدوده «مَلِه شبانان» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فلاح‌پور شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی، عملیات ایمن‌سازی قوس «مَلِه شبانان» در محور مواصلاتی خرم‌آباد به چگنی با نصب حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی) انجام شد.

وی گفت: باتوجه‌به اهمیت ترافیکی محور خرم‌آباد - چگنی و به‌منظور پیشگیری از خروج وسایل نقلیه از جاده و برخورد رخ‌به‌رخ خودروها در مقاطع پرحادثه، عملیات نصب نیوجرسی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، افزود: در این عملیات، ۶۰۰ متر از قوس خطرناک «مله شبانان» با استفاده از نیوجرسی ایمن‌سازی شد. این اقدام گام مؤثری در راستای جداسازی مسیرهای رفت‌وبرگشت و هدایت صحیح ترافیک در این نقطه حادثه‌خیز محسوب می‌شود.

کد مطلب 6904006

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