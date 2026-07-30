به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فلاحپور شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی کاربران جادهای و کاهش سوانح رانندگی، عملیات ایمنسازی قوس «مَلِه شبانان» در محور مواصلاتی خرمآباد به چگنی با نصب حفاظهای بتنی (نیوجرسی) انجام شد.
وی گفت: باتوجهبه اهمیت ترافیکی محور خرمآباد - چگنی و بهمنظور پیشگیری از خروج وسایل نقلیه از جاده و برخورد رخبهرخ خودروها در مقاطع پرحادثه، عملیات نصب نیوجرسی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، افزود: در این عملیات، ۶۰۰ متر از قوس خطرناک «مله شبانان» با استفاده از نیوجرسی ایمنسازی شد. این اقدام گام مؤثری در راستای جداسازی مسیرهای رفتوبرگشت و هدایت صحیح ترافیک در این نقطه حادثهخیز محسوب میشود.
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