مظفری: هنرمندان بوشهری پای کار ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در دیدار با گروه هنری «دستان»ضمن قدردانی از تولید آثار هنری ارزشمند هنرمندان در ایام جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: گروههای هنری شهرستان با وجود حملات دشمن و فضای حاکم فعالیتهای خود را متوقف نکرده و با ادامه تمرینات آثاری با محوریت ایران و هویت ملی تولید و عرضه کردهاند.
فرماندار بوشهر گفت: این تولیدات هنری توسط هنرمندان بوشهری حاکی از عزم جامعه هنری برای پای کار بودن در کنار سایر اقشار جامعه است.
وی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیتهای هنری هنرمندان بوشهری، افزود: تداوم فعالیتهای هنری هنرمندان بوشهری نشان از عمق ایمان و تعهد آنان به ایران و هویت ملی دارد.
فرماندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه هنرمندان بوشهری در خنثیسازی جنگ روانی دشمن نقش مؤثری ایفا کردهاند، گفت: جامعه هنری بوشهر با وجود تمام مشکلات و موانع نه تنها فعالیت خود را متوقف نکرد بلکه با تولید آثار فاخر نشان داد که در کنار مردم ایستاده است، این روحیه سرمایهای ارزشمند برای بوشهر مقاوم محسوب میشود.
وی با اشاره به دغدغههای هنرمندان و ضرورت رفع موانع پیشروی آنان، بیان داشت: هنرمندان شایسته حمایت و پشتیبانی هستند و نباید اجازه داد مشکلات مانع از فعالیت این سرمایههای ارزشمند اجتماعی بوشهر شود.
فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت نهادهای متولی از جامعه هنری، تصریح کرد: «اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه هنری شهرستان شهرداریها دهیاریها و سایر دستگاههای دولتی باید با تخصیص بودجههای فرهنگی و فراهم کردن زیرساختهای لازم بستر ادامه فعالیت هنرمندان را فراهم آورند و با حمایت همهجانبه زمینههای رشد و شکوفایی هنر در بوشهر را مهیا سازند.»
وی بیان کرد: با برنامهریزی منسجم و حمایتهای همهجانبه زمینهی تداوم فعالیت هنرمندان را فراهم خواهیم کرد، هنرمندان بوشهری سرمایههای ارزشمند این شهرستان هستند و حمایت از آنان حمایت از فرهنگ و هنر ایران است.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت و موانع پیشروی گروههای هنری بوشهری و با نگاه حمایتی فرماندار از جامعه هنری شهرستان صورت گرفته است.
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