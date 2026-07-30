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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

تعرفه‌های درمانی هنوز ۴۵ درصد با هزینه‌های واقعی فاصله دارد

تعرفه‌های درمانی هنوز ۴۵ درصد با هزینه‌های واقعی فاصله دارد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه طبق قانون، تعرفه‌های خدمات درمانی باید بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین شود، اظهار کرد: در عمل این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در برنامه صف اول گفت: تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ پیش از پایان سال ابلاغ شد و نسبت به سال‌های گذشته به عدد واقعی نزدیک‌تر شده است، اما هنوز فاصله قابل توجهی با هزینه‌های واقعی دارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش از افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط اخیر، تعرفه‌های مصوب حدود ۴۵ درصد کمتر از هزینه‌های واقعی ارائه خدمات پزشکی بوده است و این شکاف همچنان پابرجاست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی گفت: ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) تکالیف مشخصی را برای پرداخت مطالبات تعیین کرده، اما این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود.

رئیس‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که پایبندی به قانون در همه بخش‌ها و اصناف، از جمله حوزه سلامت، مبنای عمل قرار گیرد تا همه بتوانند از مزایای اجرای قانون بهره‌مند شوند و مشکلات جامعه پزشکی نیز برطرف شود.

کد مطلب 6904003
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      2 0
      پاسخ
      و هیچ کسی هم با پزشکان برخوردی نمیکنه

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