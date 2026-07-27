واژگونی خودرو در محور ایلام–هلیلان یک فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۵ امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ایلام–هلیلان، محدوده روستای بلاوه‌تره، به مرکز هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

شعبانی با بیان اینکه این حادثه یک فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت، گفت: متأسفانه یک خانم ۴۷ ساله در این سانحه جان خود را از دست داد و سه مصدوم شامل یک خانم ۴۷ ساله، یک دختر ۱۵ ساله و یک پسر ۱۰ ساله پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام علی(ع) سرابله منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام ضمن تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.