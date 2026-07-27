۶۰۰ هزار تخلف ترافیکی در اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ساکت اظهار کرد: پایش اطلاعات ثبت‌شده توسط تجهیزات هوشمند ترافیکی در سطح شهر نشان می‌دهد از مجموع تخلفات این دوره، ۴۹۷ هزار و ۶۵۸ مورد مربوط به سرعت غیرمجاز، ۱۷ هزار و ۷۵۳ مورد مربوط به عبور از چراغ قرمز، ۲۹ هزار و ۱۴۲ مورد مربوط به ورود غیرمجاز به مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو و ۵۵ هزار و ۷۶۹ مورد مربوط به پارک دوبله و توقف ممنوع بوده است.

وی افزود: تحلیل آماری تخلفات ثبت‌شده بیانگر آن است که رفتارهای پرخطر ناشی از سرعت غیرمجاز همچنان مهم‌ترین چالش ایمنی ترافیک در معابر شهری اصفهان محسوب می‌شود و سهم این تخلف از مجموع تخلفات هفتگی، ضرورت توجه بیشتر رانندگان به محدودیت‌های سرعت و قوانین عبور و مرور را نشان می‌دهد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: در کنار افزایش تخلفات سرعتی، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تخلفات مرتبط با پارک دوبله، توقف ممنوع و ورود به مسیر ویژه بی‌آرتی نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت عبوری معابر را کاهش داده و موجب اختلال در جریان طبیعی تردد شهروندان شود.

ساکت تصریح کرد: مقایسه آمار ثبت‌شده در بازه بیست‌وهفتم تیر تا دوم مرداد با دوره بیستم تا بیست‌وششم تیر سال جاری نشان می‌دهد تعداد کل تخلفات از ۵۴۶ هزار و ۸۰۲ مورد به ۶۰۰ هزار و ۳۲۲ مورد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: در این مدت، تعداد تخلفات سرعت غیرمجاز نیز از ۴۵۱ هزار و ۴۷۷ مورد در هفته گذشته به ۴۹۷ هزار و ۶۵۸ مورد رسیده که این افزایش، اهمیت تقویت فرهنگ رانندگی ایمن و رعایت قوانین ترافیکی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، علاوه بر افزایش دقت در شناسایی و ثبت تخلفات، امکان تحلیل رفتارهای ترافیکی، شناسایی نقاط پرخطر و برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای ایمنی معابر، کاهش تخلفات و بهبود شرایط تردد در شهر را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: داده‌های حاصل از این سامانه‌ها یکی از ابزارهای مهم مدیریت شهری برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی در حوزه حمل‌ونقل است و می‌تواند در تدوین برنامه‌های اجرایی برای کاهش سوانح، افزایش نظم ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.