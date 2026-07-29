توقیف آئودی متخلف با سرعت ۱۸۳ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین–زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان و با استقرار تیمهای ویژه کنترل سرعت در آزادراه قزوین–زنجان، مأموران پلیس راه هنگام پایش خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری آئودی را با سرعت ۱۸۳ کیلومتر بر ساعت شناسایی کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه سرعت ثبتشده بهمراتب بالاتر از حد مجاز بوده و امنیت سایر کاربران جاده را به مخاطره انداخته بود، مأموران بلافاصله دستور توقف خودرو را صادر کردند.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس به مسیر خود ادامه داد که در نهایت با هماهنگی واحدهای گشتی، خودرو متوقف شد.
تقیخانی تصریح کرد: پس از اعمال مقررات قانونی، خودروی متخلف به پارکینگ منتقل شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز خاطرنشان کرد: محورهای مواصلاتی استان محل آزمون سرعت یا انجام رانندگی پرخطر نیست و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس بهصورت شبانهروزی رفتار رانندگان را رصد میکنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان خود و دیگر کاربران جاده جلوگیری کنند.
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