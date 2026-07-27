از طوفان بحران تا طلوع قدرت؛ بازخوانی مسیر ایران در نظم نوین غرب آسیا

یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر مسائل راهبردی، امنیتی، روابط بینالملل و حوزه امنیت ملی: تحولات شتابان غرب آسیا در دهههای اخیر، این منطقه را به یکی از مهمترین میدانهای رقابت ژئوپلیتیکی جهان تبدیل کرده است؛ منطقهای که در آن تاریخ، هویت، منابع انرژی، مسیرهای ارتباطی و رقابت قدرتهای بزرگ در هم تنیده شدهاند. فروپاشی تدریجی برخی نظمهای سنتی، ظهور بازیگران جدید، تغییر ماهیت جنگها و گسترش نبردهای ترکیبی، نشان میدهد که غرب آسیا در حال عبور از یک مرحله تاریخی و ورود به دورهای تازه از بازتعریف قدرت است. در مرکز این دگرگونی، ایران بهعنوان کشوری با پیشینه تمدنی چند هزار ساله و موقعیتی راهبردی، یکی از مهمترین بازیگران این فرآیند به شمار میرود.
نگاهی به تاریخ ایران نشان میدهد که این سرزمین همواره در نقطه تلاقی تمدنها، قدرتها و مسیرهای بزرگ جهانی قرار داشته است. از دوران امپراتوریهای باستانی ایران تا دورههای اسلامی و تحولات معاصر، ایران بارها با موجهای بزرگ سیاسی و نظامی مواجه شده و در هر دوره تلاش کرده جایگاه خود را در ساختار قدرت منطقهای حفظ یا بازتعریف کند. این استمرار تاریخی، یکی از عناصر اصلی در شکلگیری نگاه راهبردی به نقش ایران در تحولات امروز منطقه است.
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران و غرب آسیا محسوب میشود؛ رویدادی که ساختار سیاسی داخلی ایران را دگرگون کرد و معادلات منطقهای دوران جنگ سرد را تحت تأثیر قرار داد. از نگاه برخی تحلیلگران، این تحول موجب شد ایران از جایگاه متحد راهبردی آمریکا در منطقه به بازیگری مستقل تبدیل شود و مسیر جدیدی در سیاست خارجی و امنیتی خود تعریف کند. این تغییر، آغاز دورهای از رقابتهای گسترده منطقهای و بینالمللی بود که آثار آن همچنان در معادلات امروز مشاهده میشود.
پس از انقلاب، ایران با مجموعهای از چالشهای بزرگ روبهرو شد؛ از جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا تحریمهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و رقابتهای امنیتی. با این حال، همین شرایط باعث شد جمهوری اسلامی بر توسعه ظرفیتهای داخلی، افزایش توان دفاعی، گسترش روابط منطقهای و ایجاد سازوکارهای بازدارندگی تمرکز کند. طرفداران این رویکرد معتقدند که فشارهای خارجی، برخلاف اهداف اولیه خود، در برخی موارد به تقویت استقلال راهبردی ایران و افزایش توانایی آن برای حضور در معادلات منطقهای منجر شده است.
در مقابل، برخی تحلیلگران تأکید میکنند که قدرت ملی تنها با ابزارهای نظامی و امنیتی ساخته نمیشود. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که قدرت پایدار نیازمند ترکیبی از اقتصاد پویا، پیشرفت علمی، انسجام اجتماعی، مدیریت کارآمد و دیپلماسی فعال است. از این منظر، آینده نقش ایران در منطقه به توانایی آن برای ایجاد توازن میان قدرت سخت و نرم، کاهش آسیبپذیریهای داخلی و تبدیل ظرفیتهای بالقوه به دستاوردهای عملی بستگی خواهد داشت.
جایگاه ژئوپلیتیکی ایران یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آینده منطقه است. قرار گرفتن در میان خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب، به ایران موقعیتی ویژه بخشیده است. کنترل یا تأثیرگذاری بر این فضای جغرافیایی، همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده و به همین دلیل، تحولات امنیتی منطقه بدون در نظر گرفتن نقش ایران، تصویری ناقص ارائه خواهد داد.
در سالهای اخیر، مفهوم قدرت در نظام بینالملل نیز تغییر کرده است. جنگهای آینده تنها در میدانهای نظامی رخ نمیدهند؛ بلکه عرصههای اقتصادی، فناوری، اطلاعات، رسانه و افکار عمومی نیز به میدان رقابت تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند علاوه بر حفظ توان بازدارندگی، در حوزههای علمی، اقتصادی و فناورانه نیز پیشرفت کنند و تصویر مؤثری از خود در عرصه بینالمللی ارائه دهند.
از منظر برخی جریانهای فکری، تحولات کنونی غرب آسیا بخشی از یک دوره تاریخی بزرگتر تلقی میشود؛ دورهای که در آن ملتها برای بازتعریف جایگاه خود در نظم جهانی تلاش میکنند. در این نگاه، ایران با تکیه بر میراث تاریخی، ظرفیتهای انسانی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود میتواند نقشی برجستهتر در آینده منطقه ایفا کند. البته تحقق چنین چشماندازی نیازمند مدیریت هوشمندانه فرصتها، شناخت دقیق تهدیدها و پرهیز از تصمیمهایی است که هزینههای بلندمدت ایجاد میکنند.
آینده غرب آسیا همچنان با عدم قطعیتهای فراوانی روبهروست. رقابت قدرتهای منطقهای، حضور بازیگران فرامنطقهای، تغییرات اقتصادی و ظهور فناوریهای جدید، همگی عواملی هستند که مسیر تحولات را شکل خواهند داد.
در این میان، ایران با مجموعهای از فرصتها و چالشها مواجه است؛ فرصتهایی که از موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و سابقه تمدنی آن ناشی میشوند و چالشهایی که از فشارهای اقتصادی، اختلافات منطقهای و پیچیدگیهای محیط امنیتی سرچشمه میگیرند.
در نهایت، «از طوفان بحران تا طلوع قدرت» تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه بیانگر یک پرسش راهبردی درباره آینده ایران در نظم نوین منطقهای است: آیا ایران خواهد توانست ظرفیتهای تاریخی و ژئوپلیتیکی خود را به قدرتی پایدار و سازنده تبدیل کند؟
پاسخ این پرسش به مجموعهای از انتخابهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وابسته است. تاریخ نشان داده است که ملتها نه صرفاً با گذشته خود، بلکه با تواناییشان در ساختن آینده تعریف میشوند.
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