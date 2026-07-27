به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی اعلام کرد: این نظارتها در اجرای بخشنامههای سازمان تعزیرات حکومتی کشور و با مشارکت گشت سیار تعزیرات، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی ایران در شهرستان فردیس بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تصریح کرد: وضعیت کالاهای اساسی از جمله برنج وارداتی، شکر تنظیم بازار، روغن خام، روغن مصرفی خانوار، گندم و آرد در این بازرسیها بررسی شد.
صالحی ادامه داد: موجودی کالاها با اطلاعات ثبتشده در سامانه جامع انبارها تطبیق داده شد و مواردی نظیر بهداشت، پالتگذاری، تاریخ تولید و انقضا، درج قیمتهای مصوب و صحت حوالههای ورود و خروج کالا مورد بازرسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر تداوم این طرحها خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی، گشتهای مشترک را بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان استمرار خواهد بخشید.
پلمب یک نانوایی متخلف و کشف ۴۷ کیسه آرد یارانهای
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز همچنین از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در شهرستان فردیس خبر داد.
صالحی اظهار داشت: در پی دریافت شکایات مردمی، تیم گشت سیار تعزیرات حکومتی از چند واحد صنفی در این منطقه بازدید بهعمل آورد.
وی گفت: در بازرسی از این نانوایی، ۴۷ کیسه آرد یارانهای کشف و پس از تشکیل پرونده، واحد صنفی متخلف با دستور قانونی پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: نظارت مستمر بر نانواییها و سایر واحدهای صنفی ادامه دارد و با هرگونه تخلف در توزیع کالاهای یارانهای، قاطعانه برخورد خواهد شد.
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