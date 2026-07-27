  1. استانها
  2. لرستان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

اعزام تیم‌های درمانی بسیج جامعه پزشکی لرستان به کشور عراق

اعزام تیم‌های درمانی بسیج جامعه پزشکی لرستان به کشور عراق

خرم‌آباد - مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان از اعزام تیم‌های درمانی بسیج جامعه پزشکی لرستان به کشور عراق برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اسماعیل پارسا ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از اعزام تیم‌های درمانی این مجموعه به کشور عراق خبر داد و گفت: با حمایت‌های همه‌جانبه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیم‌های درمانی استان برای ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی (ع) به شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: در این مرحله، ۳۲ نفر از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان شامل دو پزشک عمومی، دو پزشک متخصص، هشت پرستار و سایر نیروهای درمانی و پشتیبانی، از پنج مرداد تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز در مراکز درمانی مستقر در عراق، خدمات پزشکی و درمانی موردنیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان، بیان داشت: هم‌زمان با اعزام نیروها به عراق، ۲۵۰ نفر از کادر درمان نیز در قالب شش موکب درمانی مستقر در شهرستان‌های استان و مسیر تردد زائران، با ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، دارویی و مراقبتی در خدمت زائران خواهند بود.

کد مطلب 6900911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها