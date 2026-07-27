به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اسماعیل پارسا ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از اعزام تیم‌های درمانی این مجموعه به کشور عراق خبر داد و گفت: با حمایت‌های همه‌جانبه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیم‌های درمانی استان برای ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی (ع) به شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: در این مرحله، ۳۲ نفر از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان شامل دو پزشک عمومی، دو پزشک متخصص، هشت پرستار و سایر نیروهای درمانی و پشتیبانی، از پنج مرداد تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز در مراکز درمانی مستقر در عراق، خدمات پزشکی و درمانی موردنیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان، بیان داشت: هم‌زمان با اعزام نیروها به عراق، ۲۵۰ نفر از کادر درمان نیز در قالب شش موکب درمانی مستقر در شهرستان‌های استان و مسیر تردد زائران، با ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، دارویی و مراقبتی در خدمت زائران خواهند بود.