به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات شامگاه سه‌شنبه در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که در محل اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این استان اظهار داشت: سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های شمالی، مرکزی و شرقی کشور و همچنین محور پرتردد زائران حرم مطهر امام رضا(ع)، از ظرفیت بالایی در حوزه خدمات سفر برخوردار است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ترددهای جاده‌ای کشور از محورهای استان سمنان انجام می‌شود، افزود: این استان در مناسبت‌های مختلف از جمله نوروز، تعطیلات و ایام زیارتی، میزبان شمار قابل توجهی از مسافران و زائران است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به مسافران و زائران، خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی بودن مسیرهای ارتباطی استان، به‌ویژه محور تهران ـ مشهد، بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های خدمات‌رسان برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات سفر یک ضرورت است.

سمنان؛ استانی با تنوع اقلیمی و گردشگری کم‌نظیر

ایلیات با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان تصریح کرد: این استان با برخورداری از هشت شهرستان و تنوع اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متعدد، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری دارد.

وی ادامه داد: در استان سمنان می‌توان در فاصله زمانی کوتاهی از مناطق کوهستانی و خنک به مناطق کویری و گرم دسترسی پیدا کرد که این تنوع اقلیمی، یکی از ظرفیت‌های مهم استان در حوزه گردشگری به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: برای استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها باید زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیش از گذشته فراهم شود و تسهیلات و مشوق‌های مناسب برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.

ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در گردشگری

ایلیات همچنین بر ضرورت رفع موانع بین‌بخشی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: برخی موانع و فرآیندهای اداری میان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیازمند بازنگری و تسهیل است تا سرمایه‌گذاران بتوانند طرح‌های خود را با سرعت بیشتری اجرایی کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری استان، از دستور ویژه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره مجموعه گردشگری میدان سرخه قدردانی کرد و اظهار داشت: این مجموعه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، در مسیر تعیین تکلیف و واگذاری به سرمایه‌گذار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این ظرفیت مهم گردشگری استان باشیم.

گردشگری روستایی؛ فرصتی برای اشتغال و ماندگاری جمعیت

ایلیات با اشاره به پراکندگی جمعیتی و روستایی استان سمنان اضافه کرد: توجه به ظرفیت‌های گردشگری روستایی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف، ایجاد اشتغال و ماندگاری جمعیت داشته باشد.

وی تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های ملی حوزه گردشگری باید ظرفیت استان‌هایی با ساختار جمعیتی و جغرافیایی مشابه سمنان نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.