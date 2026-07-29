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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در گرو تسهیل مجوز و تضمین خرید برق

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در گرو تسهیل مجوز و تضمین خرید برق

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی گفت: مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، تسهیل تشریفات اداری و کاهش موانع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا امانی مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی با بیان اینکه مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، تسهیل تشریفات اداری و کاهش موانع است، گفت: سرمایه‌گذار باید با کمترین انرژی فکری بر انجام کار تمرکز کند و اگر با موانع زیاد مواجه شود، علاقه خود را به سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.

امانی بیان کرد: دولت باید در صدور پروانه‌ها و اخذ مجوزهای محیط‌زیست و منابع طبیعی، به بخش خصوصی کمک کند.

او مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران را عدم وجود زیرساخت لازم برای اتصال به شبکه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار نگران است نیروگاهی که احداث کرده، در زمان مقرر به شبکه وصل نشود.

امانی خاطرنشان کرد: متأسفانه در مواردی، سرمایه‌گذار مجبور است برای اتصال نیروگاه خود به شبکه، تا ۲۰ کیلومتر خط انتقال را با هزینه شخصی توسعه دهد یا پست‌ها و فیدرهای اضافی تأمین کند که این یک تحمیل هزینه مضاعف و بزرگ‌ترین چالش در این صنعت محسوب می‌شود.

وی همچنین به موضوع اعتمادسازی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین آیتم برای جذب سرمایه‌گذار، تضمین خرید برق است تا سرمایه‌گذار مطمئن باشد سرمایه‌اش باز خواهد گشت.

او اظهار کرد: رابطه دولت و سرمایه‌گذار قراردادمحور است و دولت باید تضمین کند که موانع اداری و زیرساختی بر سر راه اجرای تعهدات به وجود نخواهد آمد.

کد مطلب 6902512
علی فروزانفر

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