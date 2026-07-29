به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا امانی مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی با بیان اینکه مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، تسهیل تشریفات اداری و کاهش موانع است، گفت: سرمایه‌گذار باید با کمترین انرژی فکری بر انجام کار تمرکز کند و اگر با موانع زیاد مواجه شود، علاقه خود را به سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.

امانی بیان کرد: دولت باید در صدور پروانه‌ها و اخذ مجوزهای محیط‌زیست و منابع طبیعی، به بخش خصوصی کمک کند.

او مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران را عدم وجود زیرساخت لازم برای اتصال به شبکه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار نگران است نیروگاهی که احداث کرده، در زمان مقرر به شبکه وصل نشود.

امانی خاطرنشان کرد: متأسفانه در مواردی، سرمایه‌گذار مجبور است برای اتصال نیروگاه خود به شبکه، تا ۲۰ کیلومتر خط انتقال را با هزینه شخصی توسعه دهد یا پست‌ها و فیدرهای اضافی تأمین کند که این یک تحمیل هزینه مضاعف و بزرگ‌ترین چالش در این صنعت محسوب می‌شود.

وی همچنین به موضوع اعتمادسازی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین آیتم برای جذب سرمایه‌گذار، تضمین خرید برق است تا سرمایه‌گذار مطمئن باشد سرمایه‌اش باز خواهد گشت.

او اظهار کرد: رابطه دولت و سرمایه‌گذار قراردادمحور است و دولت باید تضمین کند که موانع اداری و زیرساختی بر سر راه اجرای تعهدات به وجود نخواهد آمد.