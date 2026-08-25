میامی در مسیر برق پاک؛ ۴ نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی صبح سهشنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان میامی به بهرهبرداری رسید.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان، فرماندار میامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در این مراسم حضور داشتند.
این نیروگاهها با هدف توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی احداث شدهاند.
مهدی آقابَراری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان، در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: استان سمنان با برخورداری از نزدیک به ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از پایلوتهای اجرای نیروگاههای خورشیدی در کشور است.
وی افزود: میامی به واسطه برخورداری از تابش مناسب خورشید و وسعت جغرافیایی، یکی از مستعدترین مناطق برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در استان سمنان به شمار میرود.
معاون استاندار سمنان با تأکید بر اینکه توسعه تولید برق از نیروگاههای خورشیدی از رویکردهای دولت در استان است، گفت: دولت از سرمایهگذاران این بخش حمایت میکند.
آقابَراری با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع پاک و خدادادی، خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای تأمین برق و کاهش ناترازی انرژی در کشور بهره گرفت.
وی همچنین شهرستان میامی را پیشرو و پیشگام در اجرای نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان دانست.
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