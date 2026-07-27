به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر دوشنبه در نشست بررسی ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان، با قدردانی از پیگیریهای مسئولان برای توسعه خراسان جنوبی اظهار کرد: این نشست از پشتوانه علمی، اجرایی و نظارتی برخوردار است و میتواند بسیاری از دغدغههای مرتبط با آینده توسعه استان را برطرف کند.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده درباره ظرفیتهای استان افزود: بررسیهای کارشناسی، تصویری دقیق از واقعیتها، ظرفیتها و افق پیشروی خراسان جنوبی ترسیم کرده که میتواند مبنای تصمیمگیریهای توسعهای قرار گیرد.
خراسان جنوبی؛ پایگاه امن سرمایهگذاری
ذاکریان با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی استان گفت: در شرایطی که کریدورهای دریایی آسیبپذیر شدهاند، نباید موقعیت منحصر بهفرد جغرافیایی خراسان جنوبی را دستکم گرفت.
وی افزود: سالها خراسان جنوبی تنها بهعنوان یک استان مرزی معرفی شده، در حالی که این ذهنیت تصویر درستی از استان ارائه نمیدهد و گاه مرزی بودن با ناامنی، محرومیت و نبود زیرساختها گره خورده است، در حالی که خراسان جنوبی از امنیت پایدار و ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: این استان در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه ، جنگ رمضان و حوادث اخیر هیچگونه آسیب جدی متحمل نشده و همین موضوع، مزیتی مهم برای معرفی خراسان جنوبی بهعنوان پایگاه امن سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: طی ۲۲ ماه فعالیت دولت چهاردهم، ۲۲ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی با ارزشی بیش از ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان در خراسان جنوبی مصوب شده است.
ذاکریان افزود: از این تعداد، ۱۱ پروژه با ارزشی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده که نشان میدهد بهطور میانگین هر دو ماه یک پروژه سرمایهگذاری خارجی در استان به بهرهبرداری رسیده است.
وی تأکید کرد: تمامی این سرمایهگذاریها بدون استفاده از حتی یک ریال تسهیلات بانکی، بودجه عمومی یا ارز دولتی انجام شده و سرمایهگذاران نیز به سمت مزیتهای واقعی استان هدایت شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: طی یک سال گذشته پروژههای انرژی خورشیدی استان ۱۶۶ درصد رشد داشته و ۴۸ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان از محل سرمایهگذاری خارجی تأمین شده است.
وی افزود: هماکنون نیز پروژه جدیدی ۳۰ مگا واتی در نهبندان در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد و تمامی پنلها، اینورترها و تجهیزات آن از خارج کشور مستقیما وارد محل اجرای پروژه شده است.
ذاکریان خاطرنشان کرد: اگرچه چالشهایی مانند آب و برق وجود دارد، اما نباید توسعه استان را متوقف بر این مسائل کرد؛ زیرا در این صورت همان روند دو دهه گذشته تکرار خواهد شد.
منطقه آزاد نیازمند «تهاتر جذابیتها» است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد، حق خراسان جنوبی است، گفت: در حالی که برخی استان ها از چند منطقه آزاد برخوردار هستند، خراسان جنوبی هنوز برای نخستین منطقه آزاد خود در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه باید «تهاتر جذابیتها» را برای نظام حکمرانی کشور تبیین کنیم، افزود: اگر خواستار ارفاقات قانونی و کاهش برخی هزینهها و یا عوارض هستیم، در مقابل مزیتهای مهمی را نیز به اقتصاد کشور عرضه میکنیم.
ذاکریان ادامه داد: خراسان جنوبی پایینترین نرخ بیکاری کشور را دارد و از امنیت پایدار، ظرفیتهای معدنی، مرزی و سرمایهگذاری برخوردار است؛ بنابراین این مشوقها در واقع سرمایهگذاری برای توسعهای است که منافع آن به اقتصاد ملی بازمیگردد.
وی تصریح کرد: باید این مزیتها بهدرستی برای تصمیمگیران کشور تبیین شود تا زمینه تحقق منطقه آزاد و افزایش سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
معرفی هدفمند ظرفیتهای استان به سرمایهگذاران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای توسعه همکاریهای بینالمللی استان گفت: نشستی با حضور هیئتی از سفارت چین در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد و توسعه همکاریهای مشترک بهویژه در حوزه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان جنوبی باید هدفمند باشد و به جای ارائه فهرستی بلند از ظرفیتها، چند مزیت شاخص و رقابتپذیر استان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی باید با هویت صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری به کشور و جهان معرفی شود و با توسعه همکاریهای مشترک، جایگاه خود را در زنجیره تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری بینالمللی بیش از پیش ارتقا دهد.
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