به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جریان سفر به استان هرمزگان با حضور در مدرسه شجره طیبه میناب و مزار شهدای دانش‌آموز، به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

رنجبر با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه، به شهادت رساندن دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی را جنایتی بی‌سابقه در حافظه بشری توصیف کرد و اظهار داشت: این درندگی وحشیانه تنها از دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی برمی‌آید.

وی با بیان اینکه شهدای این مدرسه مشمول رحمت الهی هستند، افزود: امروز در این مکان حاضر شدیم تا ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدا، از خداوند متعال برای آنان علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه، دستور بورسیه تحصیلی دانش‌آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب در مدارس سما و دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان را صادر کرد.

وی همچنین بر مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در ساخت مدرسه جدید شجره طیبه میناب تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای این اقدام شد.