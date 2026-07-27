به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نشست با حضور معاون عمرانی فرماندار گناوه، رئیس روابط عمومی و امور شهرستان‌های شیلات استان و رئیس شیلات شهرستان گناوه و در آستانه برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برگزار شد تا زمینه پیگیری و تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های شیلاتی پیش از تشکیل این جلسه فراهم شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: در این نشست، پروژه‌های اولویت‌دار شیلات شهرستان از جمله تعمیر و تجهیز بنادر صیادی، ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه صیادی، بهسازی تأسیسات بنادر و سایر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان گناوه در حوزه آبزی‌پروری گفت: گناوه علاوه بر جایگاه مهم در بخش صید و صیادی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی در زمینه آبزی‌پروری به‌ویژه پرورش میگو برخوردار است، به‌گونه‌ای که سال گذشته حدود ۳۵ درصد از کل تولید میگوی استان بوشهر در این شهرستان محقق شد که بیانگر نقش مهم گناوه در توسعه صنعت آبزی‌پروری استان است.

پیگیری تأمین اعتبار از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی برای اسکله صیادی جزیره شمالی

امینی همچنین از پیگیری تأمین اعتبار از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی برای اسکله صیادی جزیره شمالی خبر داد و تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای جذب این اعتبار در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به‌زودی خبرهای خوبی در این زمینه برای صیادان و فعالان حوزه شیلات شهرستان گناوه داشته باشیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل شیلات استان بوشهر با همکاری فرمانداری گناوه، پیگیری مستمر پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای این شهرستان را تا زمان تعیین و تخصیص اعتبارات ادامه خواهد داد تا زمینه توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، رونق تولید و بهبود معیشت جامعه صیادی و آبزی‌پروری شهرستان بیش از پیش فراهم شود.