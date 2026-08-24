کمبود نیروی انسانی چالش مهم شیلات بوشهر؛ لزوم توسعه زنجیره ارزش

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر دوشنبه در دیدار و بازدید با فردین اسلامیراد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشبرد مأموریتهای شیلات، اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از مسائل مهمی است که امروز شیلات استان با آن مواجه است و استمرار فعالیتها و ارائه مطلوب خدمات، نیازمند تقویت بدنه کارشناسی و اجرایی این مجموعه است.
وی افزود: با توجه به گستردگی وظایف شیلات در حوزههای صید و صیادی، آبزیپروری، حفاظت از منابع آبزی، نظارت، توسعه فعالیتهای شیلاتی و حمایت از جامعه بهرهبرداران، تأمین نیروی انسانی متخصص و متناسب با مأموریتهای سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و امیدواریم با حمایت استانداری، موضوع جذب و تأمین نیروی مورد نیاز شیلات با جدیت بیشتری دنبال شود.
امینی همچنین با تبریک فرارسیدن هفته دولت، این مناسبت را فرصتی برای قدردانی از تلاشهای دولتمردان و کارکنان دستگاههای اجرایی در مسیر خدمترسانی به مردم دانست و گفت: هفته دولت یادآور مسئولیت سنگین خدمتگزاری به مردم و تلاش برای توسعه و آبادانی کشور است و این ایام را به استاندار محترم، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و همه کارکنان دولت در استان بوشهر تبریک عرض میکنم.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: امیدواریم با همدلی و همکاری مجموعه مدیریتی استان، مسائل و چالشهای موجود در حوزه شیلات، از جمله موضوع منابع انسانی، با جدیت پیگیری شود و زمینه برای ارائه خدمات بهتر به جامعه صیادی و آبزیپروری و همچنین توسعه ظرفیتهای اقتصادی این بخش فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد میتواند در کنار ظرفیتهای تولیدی شیلات، نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش آبزیان داشته باشد. ایجاد و تقویت زیرساختهای فرآوری، بستهبندی، نگهداری، لجستیک و صادرات محصولات شیلاتی از جمله زمینههایی است که میتواند در تعامل میان شیلات و منطقه آزاد مورد توجه قرار گیرد.
امینی بیان کرد: استان بوشهر از ظرفیتهای ارزشمندی در زمینه صید و صیادی، آبزیپروری، پرورش میگو و ماهی و تولید محصولات دریایی برخوردار است و اتصال این ظرفیتها به امکانات تجاری و صادراتی منطقه آزاد میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات آبزیان کمک کند.
در این بازدید، مهدیه مهدوی، رئیس امور اداری شیلات استان بوشهر نیز حضور داشت و موضوعات مرتبط با ساختار اداری، کمبود نیروی انسانی و نیازهای منابع انسانی شیلات استان مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، ظرفیتهای موجود برای همکاری میان شیلات، استانداری و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر بررسی و بر ضرورت استمرار تعامل دستگاههای اجرایی برای رفع موانع، تقویت نیروی انسانی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی و دریامحور استان تأکید شد.
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