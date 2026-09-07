به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع هزار و ۷۸ میلیارد ریال اعتبار در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان برای حوزه شیلات مصوب شده است که این منابع می‌تواند نقش مؤثری در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های این بخش داشته باشد.

وی افزود: بر اساس اعتبارات مصوب، شهرستان بوشهر با ۴۴۷ میلیارد ریال بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بین کرد: همچنین برای کنگان ۱۷۱ میلیارد ریال، دیر ۱۴۰ میلیارد ریال، گناوه ۱۲۷ میلیارد ریال، تنگستان ۹۸ میلیارد ریال، عسلویه ۵۵ میلیارد ریال، دیلم ۳۰ میلیارد ریال و دشتی ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه شیلات مصوب شده است.



امینی با اشاره به نقش مهم شیلات در اقتصاد و معیشت جوامع ساحلی استان بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های شیلاتی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت صیادان، از اولویت‌های مهم شیلات استان است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی در مناطق ساحلی کمک کند.

بهسازی بنادر و اسکله‌های صیادی

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: تکمیل و بهسازی بنادر و اسکله‌های صیادی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه صیادی و ارتقای امکانات خدماتی و پشتیبانی از مهم‌ترین محورهایی است که اعتبارات مصوب می‌تواند در مسیر اجرای آنها مورد استفاده قرار گیرد.

وی با قدردانی از حمایت استانداری و فرمانداری‌های استان در فرآیند تصویب اعتبارات گفت: پیگیری برای تخصیص این منابع و تسریع در روند اجرای پروژه‌های شیلاتی شهرستان‌ها با جدیت دنبال خواهد شد تا اعتبارات مصوب هرچه سریع‌تر به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.

امینی خاطرنشان کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده دریایی و صیادی، یکی از قطب‌های مهم شیلاتی کشور است و توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، گامی مؤثر در حمایت از جامعه صیادی، رونق تولید و تقویت اقتصاد ساحلی استان به شمار می‌رود.