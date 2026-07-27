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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نواقص جاده سد هراز آمل باید رفع شود

نواقص جاده سد هراز آمل باید رفع شود

آمل - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل بر رفع کامل نواقص جاده بالادست سدهراز پیش از بازگشایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌اله حاتمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران بر لزوم رفع کامل نواقص فنی، استانداردسازی مسیر و تونل و تأمین ایمنی تردد پیش از بازگشایی این محور تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تکمیل ایمن پروژه شد.

دادستان آمل با اشاره به اهمیت ایمنی این محور، اظهار کرد: رفع تمامی نواقص موجود در جاده و تونل باید پیش از بازگشایی کامل مسیر انجام شود و هیچ‌گونه بهره‌برداری نباید بدون رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.

حاتمی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، راهداری، پلیس راه و سایر نهادهای نظارتی، افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی باید با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی همراه باشد تا ضمن حفظ حقوق عمومی، امنیت تردد شهروندان نیز تضمین شود.

کد مطلب 6901128

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