نواقص جاده سد هراز آمل باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌اله حاتمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران بر لزوم رفع کامل نواقص فنی، استانداردسازی مسیر و تونل و تأمین ایمنی تردد پیش از بازگشایی این محور تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تکمیل ایمن پروژه شد.

دادستان آمل با اشاره به اهمیت ایمنی این محور، اظهار کرد: رفع تمامی نواقص موجود در جاده و تونل باید پیش از بازگشایی کامل مسیر انجام شود و هیچ‌گونه بهره‌برداری نباید بدون رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.

حاتمی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، راهداری، پلیس راه و سایر نهادهای نظارتی، افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی باید با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی همراه باشد تا ضمن حفظ حقوق عمومی، امنیت تردد شهروندان نیز تضمین شود.