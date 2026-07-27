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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

«مقاومت اسلامی عراق» ادعای ریاض درباره منشأ حملات به عربستان را رد کرد

«مقاومت اسلامی عراق» ادعای ریاض درباره منشأ حملات به عربستان را رد کرد

«مقاومت اسلامی عراق» ادعاهای عربستان درباره انجام حملات به تأسیسات نفتی این کشور از خاک عراق را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکومت عربستان همچنان با طرح ادعاهایی علیه عراق، مدعی است حملات به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض از خاک عراق انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که این ادعای عربستان، تنها این باور را تقویت می کند که دشمنی با عراق و ملت این کشور، یکی از ویژگی‌های ثابت حاکمان سعودی است.

«مقاومت اسلامی عراق» همچنین ادعا کرد که اظهارات مقام‌های عربستان تلاشی برای توجیه ناتوانی این کشور در پاسخ به حملات دردناک یمن به عمق زیرساخت‌های سعودی و ناشی از نگرانی نسبت به ماهیت پاسخ‌های بعدی یمن است.

در ادامه این بیانیه، به عربستان هشدار داده شده است که هرگونه اقدام علیه عراق با پاسخی سخت روبه رو خواهد شد.

این گروه با بیان این که مقامات سعودی، "به جای طرح اتهام علیه دیگران، باید محاصره یمن را پایان دهند، در پایان افزود که این اتهام‌زنی‌ها تلاشی برای توجیه ناکامی‌ها و سرپوش گذاشتن بر عملکرد عربستان است.

ساعتی پیش نیز هیئت وزیران عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر این کشور، به نهادهای امنیتی ذی‌ربط دستور داده است درباره آنچه در بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهایی که بنا بر اطلاعات طرف سعودی از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند، تحقیق کنند.

این تکذیبیه پس از آن صادر می شود که وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای مدعی شد تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض هدف حمله پهپادهایی قرار گرفته‌ که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند.

کد مطلب 6901203

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