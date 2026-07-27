تحقیق بغداد درباره ادعای حمله پهپادی از خاک عراق به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «واع» عراق، هیئت وزیران عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر این کشور، به نهادهای امنیتی ذی‌ربط دستور داده است درباره آنچه در بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهایی که بنا بر اطلاعات طرف سعودی از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند، تحقیق کنند.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت عراق بر پایبندی ثابت و مبتنی بر قانون اساسی خود به اصول حسن همجواری تأکید دارد و اجازه نخواهد داد از خاک این کشور به‌عنوان مسیر یا مبدأ هرگونه تجاوز علیه کشورهای دوست و برادر استفاده شود.

وی افزود که دولت عراق در حال بررسی اطلاعات و شواهد موجود است و بر اساس نتایج تحقیقات، اقدامات قانونی لازم را علیه هر فرد یا طرفی که نقش او در این اقدامات اثبات شود، اتخاذ خواهد کرد.

النعمان همچنین تأکید کرد که روابط عراق و عربستان، روابطی برادرانه، تاریخی و مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک و اصول حسن همجواری است و بغداد اجازه نخواهد داد هیچ تلاشی به این روابط آسیب وارد کند.

وی خاطرنشان کرد که دولت عراق با قاطعیت به حفاظت از امنیت و حاکمیت خود و نیز حفظ امنیت و ثبات کشورهای عربی و منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

اظهارات مقامات عراقی پس از آن مطرح می شود که وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای مدعی شد تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض هدف حمله پهپادهایی قرار گرفته‌ که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند.