به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان، در نشست کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، با تسلیت ایام اربعین حسینی، بر ضرورت تقویت رویکردهای فرهنگی در حوزه حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و اظهار کرد: هدف اصلی این کارگروه، ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و نهادینه‌سازی این فرهنگ در میان آحاد جامعه است و لازم است تمامی برنامه‌ها و اقدامات این کارگروه با محوریت فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی دنبال شود.

رئیس کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه مسائل زیرساختی، فنی و اجرایی محیط زیست در شوراها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط و بر اساس اسناد بالادستی و مبانی قانونی پیگیری می‌شود، افزود: مأموریت این کارگروه ورود به حوزه فرهنگ است و باید از ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط زیست بهره‌گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه اعضای این کارگروه تصریح کرد: حضور دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در این نشست، نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ در حل مسائل محیط زیستی است و انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان اعضا، برنامه‌های اثربخش و ماندگاری در این حوزه تدوین و اجرا شود.

جهانیان با اشاره به اسناد بالادستی مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: این اسناد باید در قالب برنامه‌های عملیاتی، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای استان و شهرستان‌ها تدوین و اجرایی شوند تا ضمن حفظ انسجام، از تغییر مسیر برنامه‌ها با تغییر مدیران و اعضای کارگروه جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم پویایی بیشتر دبیرخانه کارگروه گفت: به‌منظور افزایش اثربخشی، جلسات کارگروه به جای برگزاری فصلی، به صورت ماهانه برگزار شود و احکام اعضای کارگروه نیز در اسرع وقت صادر شود.

معاون سیاسی استاندار بوشهر همچنین با اشاره به فرآیند قانونی تصمیم‌گیری در این کارگروه اظهار کرد: مصوبات کارگروه بر اساس رأی اعضای اصلی رسمیت پیدا می‌کند؛ از این رو، حضور منظم اعضا ضروری است و در صورت غیبت هر عضو، امکان حضور جایگزین برای مشارکت در رأی‌گیری وجود نخواهد داشت. دبیرخانه نیز باید نظارت دقیقی بر حضور اعضا و رسمیت جلسات داشته باشد.

جهانیان با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده برای تشکیل کمیته‌های تخصصی افزود: کمیته‌های پیشنهادی از سوی دبیرخانه باید توسط اعضا بررسی شود و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست نیز در اختیار اعضا قرار گیرد تا پس از مطالعه دستورالعمل‌ها و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، در جلسه آینده درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی اولویت‌بندی موضوعات فرهنگی در حوزه محیط زیست را ضروری دانست و گفت: توجه به موضوعاتی همچون محیط زیست دریایی، صنایع، منابع آب و مدیریت پسماند، از اولویت‌های مهم استان است و کمیته‌های تخصصی نیز باید با در نظر گرفتن این اولویت‌ها و با رویکرد فرهنگی فعالیت کنند.

تأکید بر نقش آموزش در نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر نقش آموزش در نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیست اظهار کرد: بستر اصلی شکل‌گیری فرهنگ، آموزش مستمر است؛ از این رو باید با محوریت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای برای آشنایی نسل کودک و نوجوان با ارزش‌ها و الزامات حفاظت از محیط زیست طراحی و اجرا شود.

جهانیان همچنین با اشاره به شرایط محیط زیستی جنوب استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود، لازم است برای مسائل محیط زیست جنوب استان، به‌ویژه در مناطق صنعتی و ساحلی، برنامه‌ریزی ویژه و منسجم انجام شود.

وی بر تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه فرهنگ محیط زیست تأکید کرد و افزود: این برنامه‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، ظرفیت‌های موجود و اسناد بالادستی تدوین شوند تا ضمن قابلیت اجرا، استمرار و اثربخشی لازم را نیز داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان با قدردانی از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان محیط زیست، رسانه‌ها و هنرمندان در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی، مسیر دستیابی به اهداف این کارگروه را هموار خواهد کرد و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی اعضا، شاهد ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح استان باشیم.