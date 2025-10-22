  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر: فرهنگ حفاظت محیط زیست نهادینه شود

بوشهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید به خوبی در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه استانی سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با اشاره به نمادهای اجتماعی فرهنگ محیط زیست اظهار کرد: این فرهنگ و نمادها باید در همه زمینه‌ها مورد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست تنها مسئله‌ای اداری نیست، اضافه کرد: حفاظت از محیط زیست بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی، هویت و مسئولیت جمعی ماست.

ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به نقش حفاظت از محیط زیست در کنترل آسیب‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و دستیابی به محیطی پاک باید با جدیت دنبال شود.

عبدالرحمن مرادزاده ارتقای فرهنگ زیست محیطی و سبک زندگی شهروندان را مورد تاکید قرار داد و افزود: آموزش از کودکان تا بزرگسالان باید در دستور کار باشد و تنها با ارتقای سطح آگاهی عمومی و فعال سازی ظرفیت‌های مردمی می‌توان در مسیر توسعه پایدار گام برداشت.

استفاده از ابزار هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: حضور هنرمندان در قالب‌های تئاتر، شعر، نقاشی و سایر هنرها در حوزه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت دارد و می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

محمدحسین زندویان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود که این همکاری می‌تواند اجرای برنامه‌ها را به‌صورت هدفمند و گسترده تسهیل نماید.

