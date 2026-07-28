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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

رکاب‌زنی زائر تاجیکستانی پس از ۳۶ روز به مرز باشماق رسید

رکاب‌زنی زائر تاجیکستانی پس از ۳۶ روز به مرز باشماق رسید

سنندج- زائر جوان اهل تاجیکستان که سفر زیارتی خود را با دوچرخه آغاز کرده است، پس از ۳۶ روز رکاب‌زنی به مرز بین‌المللی باشماق مریوان رسید تا مسیر خود را به سمت کربلای معلی ادامه دهد.

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به گزارش خبرنگار مهر، زائر جوان اهل تاجیکستان که مسیر طولانی کشورش تا ایران را با دوچرخه طی کرده است، پس از ۳۶ روز سفر به مرز بین‌المللی باشماق مریوان رسید.

وی با بیان اینکه این سفر با وجود سختی‌های فراوان، تجربه‌ای شیرین و معنوی بوده است، اظهار کرد: برای نخستین بار مرز باشماق را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌ام و از آب‌وهوای مطبوع، خدمات و امکانات فراهم‌شده در این مرز رضایت دارم.

این زائر تاجیکستانی افزود: مقصد نخست من زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلا است و پس از آن سفر خود را به سمت مکه مکرمه ادامه خواهم داد.

وی تأکید کرد که انگیزه اصلی این سفر، عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده و تمام مسیر را با همین نیت پشت سر گذاشته است.

کد مطلب 6901311

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