محمد تقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:نخستین پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–ایلام–مشهد و بالعکس، در راستای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، در فرودگاه شهدای ایلام به زمین نشست.

وی بیان کرد: این پرواز در چارچوب برنامه‌ریزی انجام‌شده برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برقرار شده و به مدت دو هفته، در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

محمدتقی سلجوقی، مدیر فرودگاه شهدای ایلام، با اشاره به اهمیت تقویت شبکه پروازی استان در آستانه اربعین حسینی، اظهار کرد: برقراری پروازهای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی آسا جت، گامی مؤثر در پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران است.