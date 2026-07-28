به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، در روزهایی که بسیاری از هموطنان ساکن استانهای جنوبی کشور درگیر پیامدهای جنگ و آسیبهای ناشی از آن هستند، حفظ ارتباط با خانواده، دوستان و دسترسی به خدمات آنلاین، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. از این رو، آسیاتک در راستای مسئولیت اجتماعی خود، گامی برای همراهی با مشترکان این مناطق برداشته است.
بر اساس این طرح، تمامی مشترکان فعلی آسیاتک در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، ۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان دریافت میکنند. این بسته بهصورت هدیه به سرویس آنها افزوده شده و کاربران بدون نیاز به ثبت درخواست یا پرداخت هزینه، میتوانند از آن استفاده کنند. کاربرانی که سرویس اینترنت شان تمام شده میتوانند با مراجعه به پنل کاربری و فعال کردن گزینه ۲۰ گیگ اینترنت رایگان، از این بسته استفاده کنند.
هدف از اجرای این طرح، کمک به حفظ ارتباط پایدار کاربران در روزهای دشوار و کاهش بخشی از دغدغههای ارتباطی خانوادههاست؛ چرا که در چنین شرایطی، دسترسی به اینترنت تنها یک خدمت نیست، بلکه پلی برای ارتباط، اطلاعرسانی و آرامش خاطر است.
آسیاتک همواره تلاش کرده است در کنار ارائه خدمات ارتباطی، در شرایط خاص نیز همراه مشترکان خود باشد. ارائه ۲۰ گیگ اینترنت رایگان به مشترکان استانهای جنوبی، اقدامی در همین راستاست تا کاربران بتوانند بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنت، ارتباط خود را با عزیزان و خدمات ضروری حفظ کنند.
برای اتصال دائمی کنار شماییم؛
۲۰ گیگ اینترنت رایگان ویژه مشترکان استانهای جنوبی کشور
آسیاتک برای همدلی با مردم استانهای جنوبی کشور، ۲۰ گیگ اینترنت رایگان برای تداوم ارتباط به مشترکان خود اهدا میکند.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، در روزهایی که بسیاری از هموطنان ساکن استانهای جنوبی کشور درگیر پیامدهای جنگ و آسیبهای ناشی از آن هستند، حفظ ارتباط با خانواده، دوستان و دسترسی به خدمات آنلاین، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. از این رو، آسیاتک در راستای مسئولیت اجتماعی خود، گامی برای همراهی با مشترکان این مناطق برداشته است.
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