به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به پیشنهاد طرح یکسان‌سازی تابلوی مدارس شاهد که از سوی اداره کل آموزش در سال گذشته مطرح شد، گفت: در جلسه ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش تصویب شد، این مصوبه با هدف ایجاد زیبا شناسی بصری، تقویت هویت سازمانی و ساماندهی تابلوهای مدارس شاهد انجام شود.

وی افزود: تا کنون بیش از ۵۰ درصد تابلوی مدارس شاهد از مجموع ۱۴۰۶ مدرسه در چارچوب این مصوبه با مشارکت دفاتر بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها تعویض شده است. اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تحصیلی جاری تمام تابلوهای مدارس شاهدسراسر کشور یکسان‌سازی شود.

مدیرکل آموزش بنیاد با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و هماهنگ این طرح در سطح مدارس شاهد تصریح‌کرد: یکسان سازی تابلوها گامی موثر در جهت ارتقای هویت بصری است که یک ابزار قدرتمند و تاثیرگذار بر نحوه درک مخاطبان از برند تابلو مدارس شاهد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. ضمن اینکه موجب ایجاد وحدت رویه و بهبود جلوه‌های محیطی مدارس شاهد می‌شود.

صابریان در پایان گفت: مدارس شاهد یکی از پایگاه‌های اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است و در سال گذشته گروه‌های سرود، تئاتر و نمایشگاههای هنری با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در این مدارس بر پا شد و در ایام تشییع رهبر شهید نیز این مدارس میزبان عاشقان آقای شهید ایران بودند.