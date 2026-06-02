به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک ستاد اجرایی شاهد آموزش و پرورش و بنیاد شهید استان کردستان با اشاره به سوابق خود در حوزه فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیتهای بنیاد شهید در حوزه آموزش و پرورش و مدارس شاهد متمرکز بوده و همین موضوع شناخت مناسبی از ظرفیتها و چالشهای این حوزه ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه کردستان و کرمانشاه از نظر فرهنگی، اجتماعی و حتی برخی مسائل اقتصادی دارای اشتراکات فراوانی هستند، افزود: تجربههای موفق در حوزه فرهنگی و آموزشی میتواند در هر دو استان مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری را فراهم کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر جایگاه مدارس شاهد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: هر زمان سخن از توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به میان میآید، نخستین ظرفیتی که به ذهن متبادر میشود آموزش و پرورش و مدارس شاهد هستند.
شهیدی افزود: آموزش و پرورش گستردهترین شبکه فرهنگی کشور را در اختیار دارد و انتظار میرود با همکاری بنیاد شهید، نقش مؤثرتری در انتقال ارزشهای ایثار و شهادت به نسل جوان ایفا کند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در استان تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل و نیازهای مدارس شاهد میتواند از طریق این شورا که به ریاست استاندار تشکیل میشود، پیگیری و حلوفصل شود.
ارزیابی عملکرد مدیران باید مستمر باشد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت مدارس شاهد پرداخت و اظهار کرد: در برخی استانها شاهد بودیم که بعضی مدیران سالهای طولانی در یک مدرسه باقی ماندهاند، در حالی که تغییر مدیریت و گردش نخبگان میتواند زمینهساز تحول و پویایی بیشتر باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم چهار سال برای مدیریت یک مدرسه مدت مناسبی است و پس از آن باید زمینه حضور نیروهای توانمند دیگر نیز فراهم شود.
شهیدی خواستار برنامهریزی برای بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران مدارس شاهد پیش از آغاز سال تحصیلی جدید شد و افزود: تصمیمگیری درباره تغییرات مدیریتی باید در فصل تابستان انجام شود تا مدارس در طول سال تحصیلی با چالشهای ناشی از جابهجایی مدیران مواجه نشوند.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران مدارس شاهد گفت: نتایج آموزشی، میزان موفقیت دانشآموزان، عملکرد پرورشی و رضایتمندی خانوادهها میتواند از جمله شاخصهای ارزیابی مدیران باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان اضافه کرد: ارزیابیهای مستمر موجب میشود مدیران برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد انگیزه بیشتری داشته باشند.
استقبال خانوادهها نشاندهنده جایگاه ویژه مدارس شاهد است
شهیدی با اشاره به استقبال گسترده خانوادهها از ثبتنام در مدارس شاهد اظهار کرد: هر ساله خانوادههای بسیاری برای ثبتنام فرزندان خود در این مدارس تلاش میکنند و این موضوع نشاندهنده اعتماد عمومی و جایگاه ویژه مدارس شاهد در میان مردم است.
وی افزود: خانوادهها معتقدند مدارس شاهد از نظر آموزشی، تربیتی و فرهنگی شرایط مطلوبتری دارند و همین مسئله مسئولیت متولیان این مدارس را سنگینتر میکند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان پیشنهاد کرد نشستهای فصلی یا ششماهه با حضور مدیران مدارس شاهد برگزار شود و گفت: این جلسات فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، طرح مسائل و مشکلات، برگزاری دورههای آموزشی و تقویت ارتباط میان بنیاد شهید و مدیران مدارس شاهد خواهد بود.
وی با تأکید بر تعامل سازنده میان بنیاد شهید و آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران مسئولیتی مشترک است و با همدلی و همکاری میتوان گامهای مؤثرتری در مسیر تحقق اهداف مدارس شاهد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برداشت.
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