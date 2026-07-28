احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین راهکارهای رفع ناترازی برق، تنوعبخشی به سبد تولید انرژی است. در کنار توسعه نیروگاههای حرارتی، باید سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و بادی نیز با جدیت دنبال شود، زیرا این بخش علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ارتقای امنیت انرژی کشور کمک میکند.
وی افزود: آمارهای منتشرشده درباره افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر، حاکی از آن است که طی کمتر از دو سال بیش از ۴۲۰۰ مگاوات به ظرفیت نصبشده این نیروگاهها افزوده شده است. این روند، در مقایسه با سالهای گذشته، رشد قابل توجهی را نشان میدهد و بیانگر آن است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از اولویتهای صنعت برق و وزرات نیرو تبدیل شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به هدفگذاری برای رسیدن به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تأمین منابع مالی، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی، رفع موانع اداری و تسریع در اجرای پروژههاست. هرچه سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور افزایش یابد، پایداری شبکه نیز بیشتر خواهد شد.
مرادی ادامه داد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اتکای صرف به یک شیوه تولید برق نمیتواند پاسخگوی رشد تقاضا باشد. توسعه نیروگاههای خورشیدی، بهویژه در استانهای دارای تابش مناسب و همچنین استفاده از ظرفیت نیروگاههای بادی، میتواند بخش مهمی از نیاز کشور را تأمین و فشار بر نیروگاههای حرارتی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها آثار اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی نیز دارد، گفت: افزایش تولید برق از منابع پاک، علاوه بر کاهش آلایندهها و مصرف سوخت، موجب کاهش هزینههای بلندمدت صنعت برق و افزایش تابآوری شبکه در برابر رشد مصرف خواهد شد. از این رو، سرمایهگذاری در این حوزه باید به عنوان یک راهبرد ملی دنبال شود که این موضوع جز برنامههای وزارت نیرو است که با قدرت پیگیری میکند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین با اشاره به مدیریت مصرف برق در استانهای جنوبی کشور، گفت: با توجه به تجاوز آمریکا به استانهای جنوبی کشور و حمله به تاسیسات و زیرساختها، مدیریت مصرف برق در این استانها قابل قبول بوده و قطعی برق کمتری را شاهد بودیم.
نظر شما