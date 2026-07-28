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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

اعزام نیروهای راهداری خراسان شمالی به مهران برای خدمت به زائران اربعین

اعزام نیروهای راهداری خراسان شمالی به مهران برای خدمت به زائران اربعین

بجنورد - مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: ۲۱ نفر از این اداره کل با هدف تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شد.

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱ نفر از نیروهای عملیاتی این اداره‌کل برای پایش، کنترل و هدایت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شده‌اند.

وی افزود: در کنار این نیروها، ۱۱ دستگاه ناوگان سبک و سنگین نیز به منظور پشتیبانی از عملیات حمل‌ونقل و خدمت‌رسانی به زائران در مرز مهران مستقر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با اشاره به استقرار این تیم در سکوی خراسان شمالی واقع در پایانه برکت، تصریح کرد: نیروهای اعزامی تا پایان اجرای طرح اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در این پایانه حضور خواهند داشت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین ناوگان مورد نیاز و بازگشت زائران به استان اقدام کنند.

میقانی همچنین از زائران خواست با مدیریت مدت اقامت خود در کشور عراق و برنامه‌ریزی مناسب برای زمان بازگشت، از موکول کردن سفر به روزهای پایانی و اوج تردد خودداری کنند تا روند جابه‌جایی و ارائه خدمات با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6901396

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