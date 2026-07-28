آغاز طرح خرید مستقیم دام در اردبیل با شرایط پرداخت تضمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در نشست راهاندازی زنجیره ارزش گوشت، بر لزوم حمایت ساختاری از اقتصاد خانوارهای عشایری تاکید کرد.
وی با اشاره به جمعیت ۱۸ هزار خانواری عشایر اردبیل اظهار کرد: این قشر زحمتکش با پرورش یک میلیون و ۲۵٠ هزار راس دام سبک، تامینکننده ۳۵ درصد گوشت استان هستند اما تا پیش از این، سود اصلی همواره به جیب دلالان میرفت.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل ، معاملات سنتی و حضور چوبدارها را پاشنه آشیل اقتصاد این قشر دانست و گفت: با انعقاد تفاهمنامه سهجانبه میان امور عشایر، کشتارگاه صنعتی و اتحادیه دامداران، از این پس همزمان با بازگشت عشایر از ییلاقات (مرداد و شهریور)، دام آنها به صورت مستقیم و با قیمت عادلانه خریداری میشود.
پیرجاهد در خصوص نحوه تسویهحساب با دامداران تصریح کرد: به منظور ایجاد امنیت روانی و مالی برای عشایر، مقرر شده است بهای دام خریداریشده با شرایط ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد در قالب چک ۴۵ روزه به تولیدکنندگان پرداخت شود.
در ادامه اصغری، نماینده اتحادیه دامداران متحرک نیز هدف این طرح حمایتی را تامین سرمایه در گردش، خرید عادلانه دام زنده با شرایط پرداختی مشخص و شفاف، و همچنین عرضه گوشت ارزان و باکیفیت به مصرفکننده نهایی برشمرد.
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