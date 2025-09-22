به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احدی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه در عرصه اطلاع‌رسانی، نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی به جامعه بسیار کلیدی دانست و اظهار کرد: امروز نسل Z و نسل آلفا، فعال‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند که با سرعت بالا به دنبال دریافت اخبار از ساده‌ترین مسیرها هستند. این رسانه‌ها و خبرنگاران هستند که می‌توانند پاسخگوی این نیاز باشند.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری رسانه‌ها در انتقال سریع، دقیق و هدفمند اطلاعات، افزود: در بسیاری از موارد، نقش رسانه‌ها در ارتقا سطح آگاهی عمومی حتی از برخی نهادهای علمی نیز مؤثرتر بوده است.

رئیس سازمان حج و زیارت، در ادامه به وظایف این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان حج و زیارت، نهادی مستقل در حوزه برنامه‌ریزی، ساماندهی و اعزام زائران به سفرهای زیارتی خارج از کشور در حوزه‌های حج، عمره و اعتاب مقدسه (عراق و سوریه) است. این سازمان با حدود ۵۰۰ نیروی انسانی در سراسر کشور، یکی از چابک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نهادهای اجرایی محسوب می‌شود.

احدی با اشاره به عملکرد سازمان در استان اردبیل گفت: در استان اردبیل با تنها ۹ کارمند، عملکرد چشمگیری داشته‌ایم. این استان با بیش از ۲۵ دفتر زیارتی فعال، یکی از استان‌های پیشتاز در اجرای عملیات اعزام حجاج است.

رئیس سازمان حج و زیارت اردبیل ادامه داد: در سال جاری، بیش از یک هزار نفر از زائران استان اردبیل در قالب ۵ تا ۷ کاروان به حج تمتع اعزام شدند. ظرفیت نهایی کاروان‌ها بسته به میزان استقبال مردم، متغیر است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت به مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع جنگ و بسته شدن آسمان عربستان، حدود ۷۹ هزار زائر ایرانی در مکه حضور داشتند. با اجرای عملیات پیچیده و ترکیبی، زائران از طریق مرز زمینی عراق و شهر کربلا وارد کشور شدند. در این عملیات، بیش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در ایران و عربستان برای انتقال زائران تدارک دیده شده بود. استان اردبیل نخستین استانی بود که به‌صورت زمینی به کشور بازگشت.

اعزام زوج‌های جوان بدون نوبت

وی همچنین به برنامه‌های جدید سازمان برای تشویق ازدواج آسان اشاره کرد و گفت: در قالب طرح ویژه زوجین جوان، افرادی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ یا سال ۱۴۰۴ ازدواج کرده‌اند، می‌توانند بدون نوبت و خارج از نوبت ثبت‌نام، برای حج مفرده اعزام شوند.

از جمله شرایط لازم برای اعزام، داشتن گذرنامه معتبر، نداشتن ممنوع‌الخروجی، پرداخت عوارض و انجام سایر مراحل قانونی ذکر شد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در سال جاری، از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۲۵ مهر، ۱۰ کاروان حج مفرده از استان اردبیل و تبریز اعزام خواهند شد. همچنین در حوزه عتبات عالیات، سال گذشته ۱۰ هزار نفر توسط شرکت‌های مجری ثبت‌نام شدند و ۲۶ هزار نفر نیز در مراسم اربعین حضور داشتند که ساماندهی آن‌ها بر عهده سازمان حج و زیارت اردبیل بود.

وی در پایان با ابراز تأسف از درگذشت دو زائر در موسم حج امسال گفت: یکی از متوفیان به اردبیل منتقل شد و دیگری در مدینه به خاک سپرده شد.