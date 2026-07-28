به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سپهوند صبح امروز سهشنبه در نشست «جهاد تبیین» با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این اجتماع بزرگ را «سنگر دفاعی شیعیان» خواند و اظهار کرد: دشمن همواره از شکوه و عظمت اربعین هراس دارد و هرگاه این اجتماع عظیم شکلگرفته، شاهد شکست و عقبنشینی دشمنان بودهایم.
وی افزود: شیطنتهای اخیر در مرزها باهدف کمرنگ کردن حضور مردم صورت گرفت که با برخورد قاطع نیروهای امنیتی و نظامی ناکام ماند.
معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تبیین ماهیت تقابل غرب با نظام اسلامی، تصریح کرد: دشمنی استکبار تنها مختص به زمان حال نیست، بلکه تقابلی تاریخی و تمدنی بافرهنگ ایرانی - اسلامی و مذهب تشیع است. جمهوری اسلامی ایران با برقراری ثبات و امنیت، تمامیت ارضی کشور را حفظ کرده و دشمنان که همواره به دنبال تجزیه ایران بودهاند، امروز نیز همین نقشه شوم را در سر میپرورانند.
سپهوند در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سناریوی نخست، دشمن «جنگ حیاتوممات» را علیه ما کلید زد و تلاش کرد باهدف قراردادن ستون رهبری، نظام را سرنگون کند؛ اما حضور حماسی مردم، وحدت و امدادهای غیبی، تمامی سناریوهای آنها را برهم زد.
وی افزود: در گام بعدی، دشمن راهبرد «جنگ و مذاکره» را پیش کشید. ما با اصل مذاکره برای اثبات حقانیت خود به جهانیان موافقت کردیم؛ اما همواره با هوشیاری کامل آمادگی دفاعی خود را حفظ کردهایم.
معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به توافقات صورتگرفته با پادرمیانی برخی کشورها، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کارشکنیهای محور صهیونیستی، جمهوری اسلامی توانسته است دستاوردهای قابلتوجهی از جمله در حوزه تأمین اقلام اساسی و بازگشایی مسیرهای ترانزیتی کسب کند.
سپهوند با اشاره به سناریوی دشمن مبنی بر «جنگ محدود و مقطعی»، تصریح کرد: امروز دشمن با تمرکز بر گلوگاههای راهبردی نظیر تنگهها و کریدورها، تلاش دارد فشار خود را حفظ کند؛ اما ما با ایجاد لایههای دفاعی مستحکم، از این شرایط نیز با موفقیت عبور کردهایم.
وی بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط فعلی تأکید کرد و یادآور شد: امروزه فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی، نقش تعیینکنندهای در تحولات نظامی و رسانهای ایفا میکند، بهطوری که سهم تأثیرگذاری آن در جنگهای اخیر به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.
معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: ما همچنان با رویکردی راهبردی، ضمن حفظ آمادگی نظامی، در عرصه دیپلماسی نیز از حقوق حقه ملت ایران دفاع خواهیم کرد.
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