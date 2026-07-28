محموله دارویی بیماران دیالیزی از دست دزدان دریایی آزاد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به آزادی محموله دارویی کشتی «توسکا» اظهار کرد: این کشتی که ۳۱ فروردین‌ماه امسال حامل اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی بود، توسط دزدان دریایی آمریکایی توقیف شد و پس از ۹۵ روز، با پیگیری‌های مستمر هلال‌احمر در مجامع بین‌المللی و بشردوستانه، محموله آن آزاد و به کشور منتقل شد.

وی افزود: در این مدت، جمعیت هلال‌احمر با ارسال مکاتبات و پیگیری از طریق ۱۷ نهاد بین‌المللی و بشردوستانه، روند آزادی این محموله را دنبال کرد که سرانجام به نتیجه رسید.

عالیشوندی با بیان اینکه این محموله شامل هشت کانتینر است، گفت: بخشی از محموله روز گذشته و بخش دیگر امروز تحویل شرکت وابسته به جمعیت هلال‌احمر شده است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: اقلام موجود در این محموله شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید تجهیزات درمانی دیالیز است که پس از طی مراحل تولید، به محصول نهایی تبدیل شده و در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: با ورود این محموله، نیاز درمانی حدود ۴۴ هزار بیمار دیالیزی کشور به تجهیزات ضروری دیالیز تأمین خواهد شد.