کیفرخواست ۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی صدور دستورات قضایی و انجام تحقیقات تخصصی درباره پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان، برای یکی از مدیران شهرداری، یکی از اعضای شورای شهر و دو متهم دیگر قرار جلب به دادرسی صادر و پس از آن کیفرخواست پرونده تنظیم و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: روند رسیدگی به این پرونده با حضور میدانی بازپرس، انجام تحقیقات قضایی و اقدامات کارشناسی پلیس اطلاعات شهرستان در کمتر از دو ماه به سرانجام رسید و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اتهامات منتسب به متهمان عنوان کرد: تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز از جمله اتهامات مطرح‌شده در این پرونده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین از تأکید دستگاه قضایی استان بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی خبر داد و گفت: به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است که پرونده‌های مرتبط با مفاسد مالی را با قاطعیت، دقت و رعایت اتقان آرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.