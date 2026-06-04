به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از ادامه برخورد دستگاه قضایی با تخلفات و مفاسد اداری و مالی در استان خبر داد و اظهار کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای اسلامی شهر سقز، یک نفر از کارمندان شهرداری و یک عضو شورای اسلامی شهر سقز به اتهام اخذ رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
وی افزود: با صدور دستورات قضایی در دادسرای شهرستان سقز و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی از سوی ضابطان خاص و عام، تاکنون در دو مرحله از روند رسیدگی به این پرونده، دو نفر از متهمان بازداشت شدهاند.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: همچنین سه نفر دیگر از متهمان با قرار تأمین متناسب آزاد شده و تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده نیز برای ارائه توضیحات به دادسرای شهرستان سقز احضار شدهاند.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر صیانت از حقوق بیتالمال و حقوق عمومی شهروندان تصریح کرد: مقابله با سوءاستفادههای احتمالی و پاکسازی بسترهای فساد در مدیریت شهری همواره در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی و تخلفات اداری با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تا روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و شناسایی افراد دخیل ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، سایر افراد مرتبط در بخشها و دستگاههای ذیربط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
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