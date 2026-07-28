فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با قضاوت داور ایرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در اسلحه سابر میان «پاول گرادین» از روسیه و «جیونگ دانگ دو» از کره جنوبی برگزار شد. در این دیدار، شمشیرباز روسی با نتیجه ۱۵ بر ۷ حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

این دیدار در حالی برگزار شد که رضا پیکرآرا داور المپیکی شمشیربازی ایران قضاوت آن را برعهده داشت. پیکر آرا پیش از دیدار فینال، در تیم داوری هر دو دیدار مرحله نیمه نهایی هم حضور داشت.

در یکی از دیدارهای مرحله نیمه نهایی، «پاول گرادین» از روسیه با «رادو نیتو» از رومانی رقابت کرد که طی آن نماینده روسیه ۱۵ بر ۸ پیروز شد. در دیگر دیدار نیمه نهایی هم «جیونگ دانگ دو» از کره جنوبی مقابل «محمد عامر» از مصر قرار گرفت و موفق به شکست ۱۵ بر ۱۲ او شد.