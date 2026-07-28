  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با قضاوت داور ایرانی برگزار شد

فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با قضاوت داور ایرانی برگزار شد

شمشیرباز روسی در حالی عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان در اسلحه سابر را به دست آورد که قضاوت دیدار او با حریف کره‌ای‌اش در فینال بر عهده رضا پیکرآرا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در اسلحه سابر میان «پاول گرادین» از روسیه و «جیونگ دانگ دو» از کره جنوبی برگزار شد. در این دیدار، شمشیرباز روسی با نتیجه ۱۵ بر ۷ حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

این دیدار در حالی برگزار شد که رضا پیکرآرا داور المپیکی شمشیربازی ایران قضاوت آن را برعهده داشت. پیکر آرا پیش از دیدار فینال، در تیم داوری هر دو دیدار مرحله نیمه نهایی هم حضور داشت.

برگزاری فینال مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با قضاوت داور ایرانی

در یکی از دیدارهای مرحله نیمه نهایی، «پاول گرادین» از روسیه با «رادو نیتو» از رومانی رقابت کرد که طی آن نماینده روسیه ۱۵ بر ۸ پیروز شد. در دیگر دیدار نیمه نهایی هم «جیونگ دانگ دو» از کره جنوبی مقابل «محمد عامر» از مصر قرار گرفت و موفق به شکست ۱۵ بر ۱۲ او شد.

کد مطلب 6901564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      شمشیربازی ورزش بسیار سرعتی،فکری هستش و بچه های ما باتوجه به تدارکات و امکانات ازاینکه ایران همیشه حرفی برای گفتن داشته وداره باید افتخارکنیم،محمدعامرکه پاکدامن رو ازیک چهارم محروم کرد اومدجزو۴تا،و همیشه در جهانی و آسیا هم که کم از جهانی نیست به رنک های بالا بچه های ما باختن،چین کره هنک کنگ،ژاپن،قزاق اینها قهرمان دنیا دارن..انشالله بچه ها درتیمی مارو خوشحال کنن.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها