ژاپن اولین حریف شمشیربازان ایران در بخش تیمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که از پنجشنبه گذشته به میزبانی هنگ کنگ آغاز شد، همچنان در جریان است. در چارچوب این رقابت ها، روز پنجشنبه (۸ مرداد) تیم ملی اسلحه سابر ایران نخستین دیدار خود در بخش تیمی را برگزار می کند.

این تیم که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود، نخستین دیدار خود را در جدول ۳۲ تیمی برگزار می کند. ژاپن حریف ایران در این جدول است. در صورت پیروزی برابر ژاپن، تیم شمشیربازی ایران دومین دیدار خود را برابر برنده دیدار تیم های چین و عربستان برگزار می کند.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب شمشیربازی ایران را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می دهند. این نفرات در بخش انفرادی از کسب مدال بازماندند.