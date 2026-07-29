  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

شمشیربازی قهرمانی جهان - هنگ کنگ

ژاپن اولین حریف شمشیربازان ایران در بخش تیمی شد

ژاپن اولین حریف شمشیربازان ایران در بخش تیمی شد

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر نخستین دیدار خود در بخش تیمی رقابت‌های قهرمانی جهان را برابر ژاپن برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که از پنجشنبه گذشته به میزبانی هنگ کنگ آغاز شد، همچنان در جریان است. در چارچوب این رقابت ها، روز پنجشنبه (۸ مرداد) تیم ملی اسلحه سابر ایران نخستین دیدار خود در بخش تیمی را برگزار می کند.

این تیم که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود، نخستین دیدار خود را در جدول ۳۲ تیمی برگزار می کند. ژاپن حریف ایران در این جدول است. در صورت پیروزی برابر ژاپن، تیم شمشیربازی ایران دومین دیدار خود را برابر برنده دیدار تیم های چین و عربستان برگزار می کند. 

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب شمشیربازی ایران را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می دهند. این نفرات در بخش انفرادی از کسب مدال بازماندند.

کد مطلب 6902777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها