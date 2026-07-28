صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به ضوابط تعیینشده برای صید میگو اظهار کرد: صدور مجوز صید برای شناورهای واجد شرایط با رعایت کامل مقررات و در عمق بالای هشت متر انجام میشود و همه شناورهای متقاضی موظف به رعایت الزامات فنی، بهداشتی و حفاظتی ابلاغشده هستند.
وی افزود: شناورهای صیادی متقاضی صید میگو باید نسبت به نصب پانل چشمه مربعی متناسب با قدرت موتور شناور مطابق دستورالعمل مربوطه اقدام کنند و اندازه چشمه بدنه تور ۵۰ میلیمتر و ساک تور ۳۵ میلیمتر باشد.
مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: تجهیز شناورها به براین تانک و سایبان و همچنین برخورداری از گواهینامه معتبر سمپاشی و گواهی بهداشتی برای شناور و همه خدمه از دیگر الزامات تعیینشده برای فعالیت در این فصل صید است.
موسوی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات حملونقل و تخلیه آبزیان تصریح کرد: تخلیه و حملونقل صید باید مطابق مقررات تحویلگیری و جابهجایی آبزیان انجام شود و خودروهای حملونقل آبزیان نیز ملزم به تجهیز به اتاقک عایقدار استاندارد هستند.
وی افزود: مجوز صید برای لنجهای صیادی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو به صورت یکسان و در دورههای ۱۰ یا ۱۱ روزه صادر خواهد شد.
مدیرکل شیلات خوزستان تأکید کرد: صدور مجوز صید ماهی در صیدگاه بحرکان ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، واحدهای گشت دریایی یگان حفاظت منابع آبزی استان با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.
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