به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران، امسال خدمت‌رسانی به زائران اربعین با تکیه بر مشارکت گسترده نیروهای مردمی و جهادی و با محوریت مدیریت شهری انجام می‌شود. در همین راستا، مجموعه‌هایی همچون محبان امام رضا(ع) ، قرارگاه سیدالکریم(ع) ، شبکه دانش‌آموزی، دانشجویی و مساجد طرح شهید آرمان و سایر گروه‌های جهادی، هر یک با مأموریت‌های مشخص در بخش‌های مختلف، در کنار خادمان شهرداری برای ارائه خدمات به زائران سازماندهی شده‌اند.

در این قرارگاه، خدمات متنوعی شامل برنامه‌های فرهنگی، پذیرایی، خدمات درمانی و سلامت‌محور، خدمات شهری و نظافت، فضای مادر و کودک، اسکان و استراحت زائران و سایر خدمات رفاهی و پشتیبانی پیش‌بینی شده است تا پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی، به‌صورت منسجم و شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی ارائه شود.

شهردار منطقه ۶ تهران و مسئول قرارگاه کربلا، با تأکید بر نقش بی‌بدیل گروه‌های مردمی در این رویداد بزرگ معنوی گفت: بزرگ‌ترین سرمایه قرارگاه کربلا، حضور داوطلبانه و خالصانه گروه‌های مردمی و جهادی است. شهرداری منطقه ۶ با ایجاد بستر هماهنگی، پشتیبانی و سازماندهی، تلاش کرده است ظرفیت ارزشمند مجموعه‌هایی همچون محبان امام رضا(ع)، قرارگاه سیدالکریم(ع)، شبکه‌های مردمی طرح شهید آرمان و دیگر گروه‌های جهادی را در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به کار گیرد.

وی افزود: اربعین، جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی، مشارکت و همبستگی مردم است و قرارگاه کربلای منطقه ۶ نیز با همین رویکرد شکل گرفته است؛ جایی که مدیریت شهری در کنار تشکل‌های مردمی و جهادی، با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، برای میزبانی شایسته از زائران سیدالشهدا(ع) تلاش می‌کنند. امیدواریم با تکمیل هرچه سریع‌تر مراحل تجهیز، این قرارگاه در روزهای آینده آماده ارائه خدماتی در شأن زائران اربعین حسینی باشد.