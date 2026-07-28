به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع گفت: در پی بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، و با همکاری پلیس اماکن و معاونت غذا و دارو پلمب یک مرکز غیرمجاز لیزر و طب سنتی در یزد انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند.