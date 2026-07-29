به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوری شادکام از ارائه گسترده خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی استان در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۸۷ هزار و ۷۰۰ نفر به اورژانس بیمارستانهای دولتی مراجعه کردند و ۹ هزار و ۸۴۰ عمل جراحی به بیماران انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن اشاره به عملکرد بیمارستانهای دولتی استان در تیرماه افزود: طی این مدت ۱۴ هزار و ۹۶۷ بیمار در بیمارستانهای دولتی پذیرش و بستری و ۱۴ هزار و ۴۳۳ نفر هم پس از دریافت خدمات درمانی، ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات درمانی به بیماران، نیازمند مداخلات تخصصی اختصاص داشته است، اظهار داشت: در تیر ماه امسال ۹ هزار و ۸۴۰ عمل جراحی بستری و یک هزار و ۶۵۱ عمل جراحی سرپایی در بیمارستانهای دولتی استان انجام شد. همچنین ۶ هزار و ۶۲۳ بیمار بستری تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به نقش مراکز درمانی دولتی در ارائه خدمات اورژانسی گفت: در این مدت سه هزار و ۴۳۴ بیمار از طریق آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانهای دولتی منتقل و پذیرش شدند و ۲۸ هزار و ۹۹۰ بیمار در اورژانس تحت نظر قرار گرفتند.
وی افزود: در حال حاضر بیمارستانهای دولتی استان با یک هزار و ۹۱۴ تخت فعال و ضریب اشغال تخت ۶۳ درصدی، به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به شهروندان و بیماران ارجاعی هستند و تلاش کادر درمان برای حفظ کیفیت و تداوم خدمات ادامه دارد.
نظر شما