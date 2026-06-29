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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

مهر و موم مطب مامایی متخلف در یزد

مهر و موم مطب مامایی متخلف در یزد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: یک مطب مامایی در شهر یزد به دلیل مداخله غیرمجاز در امور درمان و پزشکی، توسط اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی گفت: یک مطب مامایی به دلیل مداخله غیرمجاز در امور درمان و پزشکی تعطیل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: این تعطیلی در ادامه بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر کارشناسان اداره نظارت بر درمان و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شد تا رسیدگی به تخلفات آن از طریق مراجع قانونی ادامه یابد.

وی از شهروندان خواست از مراجعه به مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات درمانی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) به صورت حضوری یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6874093

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