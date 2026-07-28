تولید محتوای حقوقی با موضوع جنگ‌ تحمیلی در ۱۴ نشست تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوق بین‌المللی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، شماری از شخصیت‌های شاخص علمی و حقوقی کشور و جمعی از استادان برجسته حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی در معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست از برگزاری بیش از ۱۴ نشست هم‌اندیشی تخصصی با موضوعات انضمامی و مشارکت بیش از ۱۳۰ استاد در راستای تهیه و تدوین بسته سیاستی، احصاء مسائل و غیره در زمینه حقوق خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در این نشست، هم‌اندیشی عمیق و سازنده‌ای بر محور مسائل کشور به‌ویژه جنگ تحمیلی دوم و سوم که نیازمند واکاوی دقیق ابعاد حقوقی و راهبردی آن هستیم، داشته باشیم.

هاشمی با قدردانی از فعالیت کمیته علمی تخصصی حقوق مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: این کمیته با رویکرد مسئله‌محور، تاکنون بیش از ۱۴ نشست هم‌اندیشی را با موضوعات کاربردی برگزار کرده است. این نشست‌ها با مشارکت گسترده نخبگان دانشگاهی همراه بوده و حداقل۱۳۰ نفر از استادان برجسته مشارکت فعال داشته‌اند و تولید مستندات و اسناد علمی ارزشمند خروجی آن بوده است.

به گفته وی، محتوا و اسناد تولیدشده در نشست‌ها، محتوای فاخر و راهبردی محسوب شده و ‌اکنون برای مراجع، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های حاکمیتی و غیره ارسال شده و بخشی از آن‌ها نیز در حال تکمیل و آماده‌سازی نهایی است تا در آینده‌ای نزدیک به دست مسئولان ذی‌ربط برسد.