تسهیلات ویژه دانشگاه آزاد برای اربعین/ استقرار مواکب در ۵ مرز کشور

فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های این دانشگاه برای اربعین حسینی، از استقرار گسترده مواکب دانشگاه آزاد اسلامی از مرزهای کشور تا مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و همچنین پرداخت وام قرض‌الحسنه هشت میلیون تومانی به متقاضیان خبر داد.

وی با اشاره به تأکید دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، بر اهمیت راهپیمایی اربعین، اظهار کرد: اربعین امسال در امتداد حماسه بزرگ تشییع امام شهید برگزار می‌شود؛ حماسه‌ای که بار دیگر وحدت امت اسلامی، روحیه مقاومت، خون‌خواهی شهیدان و ایستادگی در برابر جبهه استکبار را به نمایش گذاشت. از همین رو، دانشگاه آزاد اسلامی اربعین را صرفاً یک آیین زیارتی نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای تقویت همبستگی امت اسلامی، تبیین فرهنگ مقاومت و ایثار و رشحه ای از حیات طیبه می‌داند و برنامه‌های خود را بر همین اساس طراحی کرده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی امسال با مشارکت واحدهای دانشگاهی سراسر کشور، مواکب متعددی را در مرزهای باشماق، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه و دیگر نقاط برپا کرده است تا خدمات فرهنگی، پزشکی، رفاهی، اسکان، پذیرایی و پشتیبانی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کند.

وی ادامه داد: در مسیر مشایه نیز موکب ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی در عمود ۵۷۴، موکب پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم در عمود ۶۴۰ و موکب «امت محمد(ص)» بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در عمود ۷۷۰ آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موکب پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم اظهار کرد: این موکب با حضور پزشکان، پرستاران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کادر درمان دانشگاه آزاد اسلامی، خدمات درمانی، فوریت‌های پزشکی، مراقبت‌های اولیه و مشاوره‌های سلامت را به زائران ارائه خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه در خدمت‌رسانی به راهپیمایان اربعین به شمار می‌رود.

وی درباره موکب «امت محمد(ص)» نیز گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص این موکب، حضور و مشارکت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در کنار دانشجویان ایرانی است که جلوه‌ای عینی از وحدت امت اسلامی و همدلی ملت‌های مسلمان را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: در این موکب، اثر نمایشی فاخر «امتداد مقاومت؛ از دل تاریخ صدر اسلام تا ملت مبعوث ایران» اجرا خواهد شد؛ نمایشی که با روایتی هنرمندانه، استمرار جبهه حق و مقاومت را از صدر اسلام و نهضت عاشورا تا انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی ملت مبعوث ایران در مقابله با جبهه استکبار و به تصویر می‌کشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به حمایت دانشگاه از حضور دانشگاهیان در راهپیمایی اربعین گفت: به‌منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در این حرکت عظیم معنوی، وام قرض‌الحسنه هشت میلیون تومانی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود تا بخشی از هزینه‌های سفر آنان تأمین شود.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با این مجموعه اقدامات، از مرزهای خروجی کشور تا مسیر پیاده‌روی اربعین، در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و به یاد قائد عظیم الشان شهید و شهدای دیگر حضور خواهد داشت و می‌کوشد علاوه بر خدمت‌رسانی رفاهی و درمانی، با برنامه‌های فرهنگی، هنری و بین‌المللی، پیام وحدت امت اسلامی، فرهنگ مقاومت و تمدن‌سازی اربعین را در بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان تبیین و ترویج کند.