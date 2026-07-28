حمله آمریکا به کشتی «توسکا» ایستادگی دریانوردان ایرانی را به رخ کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جمع اعضای تیم ملی مهارت کشور که قرار است ظرف روزهای آتی جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی به کشور چین اعزام شوند، گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهارت‌محورترین بنگاه های اقتصادی کشور است و ورود به شغل دریانوردی، مستلزم کسب مهارت‌های فردی، اجتماعی و تخصصی بسیار بالایی است.

وی با اشاره به حمله ناو نظامی آمریکایی به کشتی کانتینربر توسکا، متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه امسال و گروگانگیری ۲۵ خدمه آن به مدت دو هفته از سوی آمریکایی‌ها گفت: حمله ناجوانمردانه نیروی نظامی آمریکا به ۲۵ دریانورد غیرنظامی و ۳ عضو از خانواده ایشان شامل ۲ همسر و ۱ فرزند دریانورد، اگرچه آسیب زیاد روحی به دریانوردان و خسارت مالی به کشتی توسکا وارد آورد، اما ایستادگی، رشادت و استقامت دریانوردان ایرانی را برای دفاع از خاک کشورشان به رخ کشید و از آن، رویدادی جهانی ساخت.

مدرس خیابانی با بیان اینکه ۲۰۰ نظامی آمریکایی از چنگ تا دندان مسلح، ۲۵ دریانورد و دو خانواده همراه آنها را به گروگان گرفتند تا به خیال خود، بخشی از خاک ایران را تصاحب کنند، اظهار کرد: کشتی قطعه‌ای از خاک وطن است و آمریکایی‌ها با حمله راکتی و موشکی به موتورخانه کشتی و آسیب رساندن به سیستم ناوبری کشتی، دریانوردان متخصص و متبحر ایرانی را در چند اتاق زندانی کردند.

وی یادآور شد: علیرغم اینکه تعداد بسیار بالایی از نیروهای فنی و تکنیسین‌های خود را جهت راه‌اندازی موتور، به کشتی آورده بودند و ساعت ها نیز وقت سپری کردند، اما مجبور شدند تا در مقابل مهارت، دانش و تخصص دریانوردان ایرانی سر تعظیم فرود آورند و در نهایت، این دریانوردان ایرانی و مهندسان خبره گروه کشتیرانی بودند که در مدت زمان بسیار کوتاهی کشتی را راه‌اندازی کردند که روایت آن منتشر خواهد شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دریانوردان ناوگان ملی کشتیرانی علاوه بر مهارت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل توجهی که در نظام آموزشی مرتبط در موسسه آموزشی کشتیرانی و سایر دانشکده‌های دریانوردی فرامی‌گیرند، از مهارت شجاعت و ایستادگی نیز برخوردارند که نمونه بارز آن، ایستادگی در کشتی توسکا است.

مدرس خیابانی از اعضای تیم ملی مهارت خواست تا با قدرت و شجاعت در میدان مبارزه در مسابقات بین المللی مهارت حضور یافته و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در این میدان ارزنده، به اهتزاز درآورده و برای کشور افتخارآفرین باشند.