اعزام ۴ هزار و ۱۶۵ زائر اربعین حسینی از خراسان جنوبی به مرزهای خروجی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا ششم مردادماه سال جاری، چهار هزار و ۱۶۵ زائر استان در قالب ۱۲۵ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای حضور در مراسم اربعین حسینی به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر روند جابه‌جایی زائران اربعین حسینی افزود: به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کنترل فرآیند اعزام زائران به ویژه به مرز مهران، بازدیدهای دوره‌ای از سایت‌های فروش اینترنتی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و نحوه ارائه خدمات انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: رعایت نرخ‌های مصوب، ایمنی و بهداشت ناوگان و همچنین بررسی تجهیزات ایمنی خودروها از مهم‌ترین محورهای نظارتی کارشناسان این اداره کل در این بازدیدها است.

جلال‌زاده با بیان اینکه نظارت بر جابه‌جایی زائران در پایانه‌های مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان ادامه دارد، گفت: در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله دریافت وجه اضافی، امتناع از ارائه خدمات یا برخورد نامناسب با مسافران، با متخلفان برخورد قانونی شده و پرونده آنها به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

وی بیان کرد: از زائران خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی، موضوع را به کارشناسان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستقر در پایانه‌های مسافربری یا سامانه تلفنی ۱۴۱ اطلاع دهند.