به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مزیدی صبح سهشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: پیشفروش بلیت اتوبوسهای ویژه سفرهای اربعین از ۲۷ تیرماه آغاز شده و زائران میتوانند با مراجعه به درگاههای اینترنتی شرکتهای حملونقل عمومی و یا دفاتر و شرکتهای مسافربری استان، بلیت سفر خود را تهیه کنند.
وی افزود: متقاضیان سفر به عتبات عالیات علاوه بر خرید اینترنتی، امکان تهیه حضوری بلیت از پایانههای مسافری و شرکتهای حملونقل عمومی را نیز خواهند داشت.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در عملیات جابهجایی زائران اربعین امسال مشارکت دارند، گفت: اعزام زائران از استان در بازه زمانی ۲۵ تیرماه تا ۲۲ مرداد انجام خواهد شد.
مزیدی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خدماترسانی به زائران، بیان کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان در چارچوب برنامههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور، آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را دارد.
وی از بسیج تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی زائران خبر داد و افزود: در صورت نیاز، از ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاههای اجرایی، صنایع و کارخانجات نیز برای پشتیبانی از عملیات انتقال زائران استفاده خواهد شد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با تأکید بر نظارت مستمر بر روند فروش بلیت، گفت: نیروهای نظارتی در پایانههای مسافری بر نرخهای پیشفروش و فروش حضوری بلیت سفرهای اربعین نظارت کامل خواهند داشت.
مزیدی بیان کرد: از زائران خواستاریم با پیشخرید بلیت، ضمن مدیریت بهتر زمان سفر، امکان استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و ارائه خدمات مناسب به همه متقاضیان را فراهم کنند.
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