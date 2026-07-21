  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

پیش‌فروش بلیت سفرهای اربعین در خراسان جنوبی آغاز شد

پیش‌فروش بلیت سفرهای اربعین در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ویژه سفرهای اربعین از ۲۷ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت اتوبوس‌های ویژه سفرهای اربعین از ۲۷ تیرماه آغاز شده و زائران می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی و یا دفاتر و شرکت‌های مسافربری استان، بلیت سفر خود را تهیه کنند.

وی افزود: متقاضیان سفر به عتبات عالیات علاوه بر خرید اینترنتی، امکان تهیه حضوری بلیت از پایانه‌های مسافری و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی را نیز خواهند داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در عملیات جابه‌جایی زائران اربعین امسال مشارکت دارند، گفت: اعزام زائران از استان در بازه زمانی ۲۵ تیرماه تا ۲۲ مرداد انجام خواهد شد.

مزیدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران، بیان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در چارچوب برنامه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را دارد.

وی از بسیج تمامی ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی زائران خبر داد و افزود: در صورت نیاز، از ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات نیز برای پشتیبانی از عملیات انتقال زائران استفاده خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر نظارت مستمر بر روند فروش بلیت، گفت: نیروهای نظارتی در پایانه‌های مسافری بر نرخ‌های پیش‌فروش و فروش حضوری بلیت سفرهای اربعین نظارت کامل خواهند داشت.

مزیدی بیان کرد: از زائران خواستاریم با پیش‌خرید بلیت، ضمن مدیریت بهتر زمان سفر، امکان استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات مناسب به همه متقاضیان را فراهم کنند.

کد مطلب 6894307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها