بررسی وضعیت تنیس روی میز برای ناگویا/ اولین حضور در میکس دوبل

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تخصصی فدراسیون تنیس روی میز در آستانه حضور تیمهای ملی این رشته در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صبح امروز (سه شنبه ۶ مرداد) به ریاست وزیر ورزش و اعضای کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.
تیم ملی تنیس روی مردان ایران در حالی در دوره گذشته بزرگترین فستیوال ورزشی آسیا دست به کار مهمی زد و برای نخستین بار صاحب مدال برنز تیمی شد که در دوره پیش روی مسابقات درصدد ارتقا یا تکرار این مدال است.
بر اساس آنچه از سوی سرمربی این تیم عنوان شد اردوی ملیپوشان کشورمان در آستانه شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ بهطور منظم پیگیری شده و این امیدواری وجود دارد که خاطره خوش هانگژو در ناگویا هم به وقوع بپیوندد.
ترکیب برادران عالمیان (نوشاد و نیما) ایران را در بازیهای ۲۰۲۲ به مدال برنز رساند. نوشاد و نیما به ترتیب با رنکینگهای ۱۲۴ و ۲۹۷ جهان، بهعنوان نفرات اول کشور سخت در تلاش هستند تا بار دیگر در بازیهای آسیایی افتخارآفرینی کنند.
برادران عالمیان که در فرانسه لژیونر هستند، این روزها مشغول بازی در رقابتهای باشگاهی نانت هستند. بر این اساس کادر فنی تیم ملی تنیس روی میز در یک ماه و نیم باقیمانده تا آغاز بازیهای آسیایی، ادامه اردوهای تیم ملی مردان را در نانت برگزار خواهد کرد.
بنیامین فرجی، محمدحسن حبیبی و آرین غفاری دیگر ملیپوشان اعزامی به ناگویا هستند. آنها نیز حضور در رقابتهای لائوس و آلمان و شرکت در لیگ ترکیه را در برنامه دارند و بعد از این مسابقات به اردوی نانت میروند. مسئولان فدراسیون تنیس روی میز در این نشست متذکر شدند که با بکارگیری از قابلیتهای هوش مصنوعی آنالیز خوبی از رقبا و نقاط ضعف و قوت ملیپوشان داشتهاند و همین امر توانسته به طور قابل ملاحظهای خلاء حضور در تورنمنتهای تدارکاتی را برای آنها پر کند.
هر چند که در این رابطه سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تقاضای اختصاص بودجه مضاعفی برای تعدد اعزامها جهت ارتقای رنکینگ ملیپوشان در بخش رقابتهای دوبل و میکس دوبل را داشت. با توجه fi اینکه مسابقات دوبل و میکس دوبل در فهرست بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجس قرار دارد، استارت کسب سهمیه این بازیها باید از هماکنون با حضور در رویدادهای مختلف زده شود.
در بخش بانوان اما با تصمیم ستاد بازیهای آسیایی دو نماینده به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد. مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی نفراتی هستند که فرصت شرکت در رقابتهای سه بخش انفرادی، دوبل و میکس دوبل را دارند. دختران ایرانی مطمئناً کار دشواری در مسابقات انفرادی دارند، اما کادر فنی اعلام کرد خوشبین است که این ملیپوشان در بخش میکس دوبل بتوانند به توفیقاتی دست پیدا کنند. سیما لیموچی، سرمربی این تیم از روند تمرینات شاگردانش ابراز رضایت و اعلام کرد اردوها تا زمان اعزام مستمر ادامه دارد.
استفاده از ظرفیت دوقلوهای همسان و ناهمسان در ورزش قهرمانی، از برنامههایی است که وزارت ورزش و جوانان در دستور کار خود قرار داده است. تنیس روی میز یکی از رشتههایی است که قابلیت استفاده از این پتانسیل را دارد. دکتر دنیامالی در نشست تخصصی فدراسیون تنیس روی میز بار دیگر به این موضوع تأکید کرد. اداره کل ورزش و جوانان زنجان در حال حاضر ۴۰۰ مورد از دوقلوهای همسان را شناسایی کرده است. در این خصوص تأکید شد، فدراسیون تنیس روی میز وارد عمل شود و استعدادهای این رشته را مورد شناسایی قرار دهد.
گفتنی است با احتساب این نشست، تعداد جلسات کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی به عدد ۱۴۵ رسید.
اسامی ثبتنام نهایی نمایندگان ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی (۲۰۲۶ ناگویا) به این شرح است:
بخش انفرادی مردان: نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی
بخش انفرادی زنان: مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی
بخش دوبل مردان: نوشاد و نیما عالمیان، بنیامین فرجی و آرین غفاری
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